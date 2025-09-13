Vehículo con placas falsas desata balacera y deja dos capturados en Usaquén

Los hechos ocurrieron en el sector de Santa Bárbara, en Usaquén. Los capturados, y otras personas que lograron escapar, al parecer estaban rondando la zona para ingresar a varias viviendas con fines delincuenciales. Foto: Archivo Particular

En una operación adelantada por uniformados de la Estación de Policía de Usaquén, fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de falsedad marcaria, tras una persecución registrada en el barrio Santa Bárbara, al norte de Bogotá.

El hecho se produjo la noche del viernes cuando las autoridades detectaron un vehículo sospechoso con cinco ocupantes en una zona residencial. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que incluyó una colisión vehicular y un intercambio de disparos. A pesar de la gravedad de la situación, por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Durante la acción, dos de los ocupantes fueron capturados, mientras que los otros tres lograron escapar. La revisión del automotor reveló alteraciones en los sistemas de identificación y en las placas, las cuales presentaban adhesivos utilizados para suplantar la numeración original, confirmando así la comisión del delito de falsedad marcaria.

Además, en el vehículo fueron encontrados guantes y pasamontañas, lo que hace presumir que los implicados estaban rondando el sector porque planeaban ingresar a varias viviendas con fines delictivos.

“Estas personas realizaron unos disparos. En medio de la persecución, se logra la ubicación de este vehículo cuando golpea a otro automóvil. Cuando llegamos al sitio, es capturado inmediatamente el conductor. Metros más adelante fue capturada otra persona que tripulaba el mismo vehículo. En el camino de huida se fueron hallados guantes y pasamontañas”, confirmó el comandante de la estación de Policía de Usaquén, teniente coronel Ricardo Chávez.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones correspondientes. Las autoridades señalaron, además, que están revisando en detalle las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los otros ocupantes del vehículo que lograron escapar.

