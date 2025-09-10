Vendedora murió arrollada por conductor que perdió el control de su camioneta

En San Cristóbal un conductor chocó contra una casa y arrolló a una mujer. Foto: Archivo Particular

En horas de la noche del martes, un accidente de tránsito dejó sin vida a una mujer reconocida en el barrio Guacamayas (San Cristóbal) como vendedora de tintos desde hace más de 25 años. Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.

Sobre las 9:30 p.m. los servicios de movilidad del Distrito alertaron del choque contra una vivienda en la calle 37B Sur con carrera 2B. Según contaron vecinos al Noctámbulo de City Tv, la mjer fue arrollada cuando caminaba por el andén en su camino a casa. “Llevaba 25 años en esta cuadra vendiendo tintos y dulces, en ese momento ella estaba volviendo a su casa”, señaló una vecina.

Minutos después, el vecindario intentó auxiliar a la mujer, así mismo, hicieron presencia ambulancias pero nada se pudo hacer para salvarla. Los ocupantes de la camioneta implicada también tuvieron que ser atendidos.

A lo largo de la noche y madrugada se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes por unidades de criminalística para determinar cómo perdió el control del vehículo el conductor. Entre tanto, el barrió lamentó la muerte de la mujer y exigió justicia.

[09:59 p.m.] #MovilidadAhora |Se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de San Cristóbal, automóvil colisiona contra una vivienda y sufre volcamiento, en la calle 37B Sur con carrera 2B. Unidad de @TransitoBta asignada.



🚑🚒 ambulancia y @BomberosBogota en el punto pic.twitter.com/MssQ81jgrv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 10, 2025

Siniestros viales en Bogotá

Para inicios de este año, en Bogotá más de 80 personas habían perdido la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, en su mayoría, con motociclistas.

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas

Peatones: 207

Usuarios de bicicleta: 66

Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12

Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Así las cosas, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interacción con una motocicleta (52%)

7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

