Esta es la ruta para ir al Llano tras cierre del corredor Bogotá - Villavicencio

Vía al Llano, imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El deslizamiento en la vía al Llano ha interrumpido la conexión vial de uno de los corredores más importantes del país. El evento ocurrió el pasado fin de semana, por lo que la vía ya ajusta cinco días cerrada.

Hasta ahora se ha usado la vía antigua para evacuar a los vehículos que habían quedado atrapados tras el cierre. Se trata del camino que existía antes de que se hiciera la vía nueva concesionada y se ubica muy cerca al lugar donde está el derrumbe en la vereda Caraza, del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

Sin embargo, Coviandina anunció un cierre total por hasta 72 horas de dicha carretera entre el K18+340 y el K18+980 para realizar los trabajos necesarios para habilitar una variante con las especificaciones necesarias para el tránsito de manera controlada.

Una vez concluidas las obras, se permitirá el paso de manera permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas, hasta que se logre habilitar en forma definitiva el corredor principal.

¿Cómo llegar al Llano mientras se habilita la vía?

Mientras se habilita el paso por la vía principal, los únicos corredores autorizados para el tránsito entre Bogotá y Villavicencio son:

La Transversal del Sisga: Bogotá - Sisga - Guateque - San Luis de Gaceno - El Secreto - Algarrobo - Villanueva - Barranca - Paratebueno - Cumaral - Restrepo – Villavicencio, que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y pasa por Casanare.

Para dicha ruta hay paso vehicular restringido por el carreteable alterno del PR42+050 sector Santa María, para vehículos con peso bruto de hasta 16 toneladas, desde del jueves 7 de agosto, de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 11:00 a. m. a 2:30 p. m. y de 3:30 p. m. a 6:00 p. m.

La vía a Cusiana (pasando por Sogamoso): Bogotá - Tocancipá - Villapinzón - Ventaquemada - Tunja - Aguazul, que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.