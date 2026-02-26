Tras golpe al ELN en Usme, crecen alertas por violencia en elecciones en Bogotá

A estas advertencias se suma una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que señala a Los Mártires como localidad en nivel de acción urgente. Además, diez localidades están en acción prioritaria y nueve en observación permanente, debido a disputas territoriales y riesgos para el ejercicio democrático. Foto: Ministerio de Defensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Misión de Observación Electoral (MOE) – Regional Bogotá advirtió sobre un escenario de riesgo para la jornada electoral del 8 de marzo, luego del operativo en la localidad de Usme, que permitió desmantelar una estructura señalada de fabricar explosivos presuntamente para afectar el proceso democrático.

LEA: Riesgo electoral en Bogotá: entre el asedio a las urnas y el poder del voto ciudadano

En este contexto, la MOE recordó que en su Mapa de Riesgo Electoral 2026 ya había identificado escenarios de riesgo extremo en Bogotá, especialmente en localidades del sur y centro de la ciudad. Según la organización, estos factores combinan alta competencia política, baja participación histórica y condiciones de vulnerabilidad territorial.

El operativo en Usme

La advertencia se produce tras el allanamiento adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, el Ejército y la DEA, que dejó dos capturados y la incautación de material para fabricar artefactos explosivos improvisados. Según las autoridades, los elementos hallados podrían haber sido utilizados para generar alteraciones al orden público durante las elecciones.

Más información: “Si no votamos, les entregamos el futuro a violentos y corruptos”: Aura Rodríguez

En el operativo fue capturado alias “Plumilla”, señalado como presunto fabricante de explosivos para el ELN y supuesto proveedor de material bélico para disidencias de las Farc. De acuerdo con la investigación, el hombre tendría capacidad para producir entre 30 y 40 granadas en tres semanas.

Lea más: TransMilenio abre estación temporal Av. 39: así funcionará desde este sábado

Durante el allanamiento se incautaron contenedores metálicos para explosivos, piezas de lanzagranadas, cartuchos, pólvora, precursores químicos y equipos electrónicos. Las autoridades indicaron que, con los elementos encontrados, se habría podido afectar la vida e integridad de más de 800 personas.

“La reciente noticia sobre el hallazgo de explosivos constituye un hecho de la mayor gravedad”, señaló la coordinación de la MOE Bogotá, que pidió a las autoridades garantizar todas las medidas necesarias para que los comicios se desarrollen de manera segura y la ciudadanía pueda votar “de manera libre y sin miedo”.

Riesgos electorales en la ciudad

A estas advertencias se suma una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que señala a Los Mártires como localidad en nivel de acción urgente. Además, diez localidades están en acción prioritaria y nueve en observación permanente, debido a disputas territoriales y riesgos para el ejercicio democrático.

Bogotá concentra actualmente una de las competencias electorales más intensas del país: 247 candidaturas a la Cámara de Representantes hacen campaña en la ciudad, además de más de un centenar de aspirantes al Senado con presencia activa en la capital. Para la MOE, esta densidad de campañas aumenta la exposición a tensiones y posibles hechos de violencia política.

La organización hizo un llamado a la Registraduría, a la Alcaldía y a la Fuerza Pública para reforzar medidas preventivas y esquemas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

Por ahora, las autoridades avanzan en la judicialización de los capturados, mientras crece la preocupación por garantizar que el proceso electoral en Bogotá se desarrolle sin intimidaciones.

Lea más: Galán es denunciado por caso de alcaldesa local de Kennedy: piden investigar legalidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.