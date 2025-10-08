Vestidos de contratistas, sujetos intentaron robarse separadores viales en Bogotá

La Policía capturó a tres personas señaladas de hurtar nueve separadores. Foto: Archivo Particular

Con placas alteradas y uniformes falsos, dos hombres y una mujer ingresaron a un predio afirmando ser contratistas para intentar robarse separadores viales en Ciudad Bolívar. En total, se hurtaron seis, cada uno avaluado en COP $ 3 millones. La Policía los capturó cuando intentaban escapar.

Los hechos se registraron en el Barrio Villa Gloria, luego de que la central de radio recibiera la llamada a la línea 123 del supervisor de una obra, quien manifestó que unas personas se habían llevado varias barreras de seguridad y se identificaban como contratistas del Distrito.

“Rápidamente, los uniformados llegaron al lugar y sorprendieron a dos hombres y una mujer dentro de un camión que tenía la placa alterada. Al requerir la orden para autenticar la actividad que estaban realizando, manifestaron no tenerla; por otra parte, presentaron un carnet falso como contratistas de obra”, detalló el coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Los uniformados capturaron a los supuestos funcionarios y los dejaron a disposición de la autoridad competente. “Es de anotar que uno de estos presuntos delincuentes tenía antecedentes por hurto, receptación, lesiones y en dos ocasiones más habrían hurtado mercancía para ser vendida en el centro de Bogotá”, agregó Botero.

Capturan a sujetos que se hacían pasar por policías para cometer hurtos

En Bogotá es común que los delincuentes oculten sus delitos bajo fachadas como la de hacerse pasar por funcionarios. En un caso reciente, cuatro hombres fueron detenidos por engañar a ciudadanos, haciéndoles creer que eran requeridos por procesos judiciales.

Eran cuatro sujetos que se hacían pasar por policías para engañar, intimidar y robar a ciudadanos en la localidad de Usaquén. De acuerdo con las autoridades, los hoy capturados se movilizaban en un vehículo de servicio público y abordaron a una ciudadana que iba en vía pública para urdir el plan de engaño con el que le sonsacaban el dinero de sus víctimas.

Tras presentarse, carnet en mano, como supuestos funcionarios de una unidad investigativa de la Policía, le advirtieron a la mujer que, de no seguir sus indicaciones, podría quedar vinculada a un proceso judicial. Tras realizar distintas advertencias y presionar a la víctima con mentiras relacionadas con la supuesta investigación, la mujer se vio obligada a realizar una transferencia bancaria por un valor de $1’700.000.

