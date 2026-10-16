Los trabajos comenzaron en mayo de 2026 y registran un avance superior al 70 %. La concesión prevé terminarlos en diciembre, aunque las actividades pueden tener ajustes si…

Los conductores que transitan por la vía entre Soacha y Sibaté tendrán que considerar las restricciones de carril por las obras de mantenimiento del pavimento, que continúan en distintos sectores del corredor. La concesión Vía Sumapaz informó que las próximas intervenciones se concentrarán en El Tropezón, León XIII y Parques Industriales, principalmente en horario nocturno.

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Vía Soacha-Sibaté: horarios y sectores de las obras que tendrán restricciones de carril

Los trabajos comenzaron en mayo de 2026 y registran un avance superior al 70 %. La concesión prevé terminarlos en diciembre, aunque las actividades pueden tener ajustes si se presentan situaciones imprevistas como novedades relacionadas con el clima.

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Estos son los horarios de las obras

Las intervenciones que requieren restricciones de carril están programadas de la siguiente manera:

De lunes a jueves: de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. y de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Los viernes: de 6:00 a. m. a 12:00 del mediodía, en el tramo entre El Vínculo y El Muña.

Vía Sumapaz señaló que la programación contempla mantener habilitados al menos dos carriles al finalizar cada jornada, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad.

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Ajustes tras las afectaciones del 14 de octubre

La concesión se refirió a las afectaciones a la movilidad registradas el miércoles 14 de octubre, que, advierten, se atribuyó a una novedad fortuita y de última hora que obligó a modificar las jornadas de trabajos previstas.

Tras lo ocurrido, la empresa aseguró que reforzará la planificación y coordinación de las intervenciones para cumplir los horarios anunciados y reducir las afectaciones a los usuarios. También indicó que mantendrá la coordinación con la Alcaldía de Soacha, las autoridades y las comunidades ante posibles contingencias que alteren la programación.

¿Dónde consultar novedades?

Los conductores pueden revisar las actualizaciones sobre las obras en la cuenta de Vía Sumapaz en X, @Viasumapaz.

La concesión también tiene habilitados el correo atencionalusuario@viasumapaz.com y la línea telefónica 310 416 90 00.

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