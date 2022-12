Video: “El servicio se paga”, conductor del SITP detuvo el viaje por un colado

El video fue grabado por el conductor del SITP, quien detuvo el recorrido debido a la persona que se coló. Foto: Captura de pantalla

Una fuerte discusión sostuvo un conductor de un bus del SITP con sus pasajeros este jueves 1 de diciembre, luego de que un hombre se colara al vehículo. En un video, grabado por el mismo conductor, se escucha cómo reclama el pago del pasaje.

Debido al hecho, el conductor decidió suspender el recorrido, parquearse y emitir la queja: “¡Atrevido, el servicio se paga, el servicio se paga! Acá se respeta el servicio. ¿Por qué se cuela?”, le preguntó el trabajador al hombre que se habría colado en el recorrido.

Sin embargo, los demás pasajeros no apoyaron el reclamo del conductor y por el contrario le solicitaron que continuara con el viaje. “El servicio se viene prestando muy bien y para que se preste mejor, hay que pagar el pasaje”, dijo por su parte el trabajador del sistema de transporte.

Adicionalmente, una mujer le indicó que no debía importarle si un pasajero se subía al bus sin pagar el pasaje. “¿Por qué no le llamó la atención cuando se coló?”, le respondió el trabajador a la pasajera, a su vez que le recriminó a otro usuario de estar grabando, pero no hacer nada ante la acción no cívica.

Este no es un hecho aislado. En noviembre de este año, por ejemplo, se viralizó un video en el que quedó registrado cómo en menos de 2 minuto se colaron al menos 65 personas en el Portal del 20 de Julio de Transmilenio. Saltando o devolviendo el torniquete los usuarios evitaron el pago del pasaje.

Las pérdidas económicas del sistema de transporte masivo de Bogotá no cesan por cuenta de los avivatos. Se estima que a la semana esta problemática genera pérdidas de casi $11 mil millones. Aunque el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que la evasión del pago en Transmilenio acarrea una multa de 266.667 pesos, pocas veces se realiza la amonestación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.