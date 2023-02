Video: ladrones se llevaron máquina de señalización del IDU en Bogotá

La máquina de señalización del IDU tiene un costo de 45 millones de pesos. Foto: Cortesía Noticias Caracol

El pasado jueves 23 de febrero se registró el robo de una máquina que pertenece al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y que se utilizaba para trabajos de señalización y demarcación de las calles.

El hecho se presentó en el barrio Normandía, ubicado en el occidente de Bogotá. Según se evidenció en las cámaras de seguridad del sector, los delincuentes aprovecharon un momento en el que los obreros habían abandonado la obra para subir la máquina a un camión y llevársela en cuestión de segundos. En la grabación se logra observar que los delincuentes usan cascos e indumentaria para aparentar que son trabajadores.

Los responsables de la empresa señalaron que la máquina hurtada tiene un costo de 45 millones de pesos.

#OjoDeLaNoche | Los ladrones la cogieron contra los contratistas de las obras en Bogotá: ahora se robaron una máquina de señalización de vías.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/nU7Miz6z2a — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2023

Dos robos de máquinas en menos de una semana

Ni los contratistas del Distrito en Bogotá se salvan de la inseguridad en la ciudad. El pasado lunes 20 de febrero se registró el robo de una planta eléctrica que suministra energía al Parque El Virrey, ubicado en el norte de la capital.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el hecho sucedió durante el evento Alimentarte, un festival gastronómico que se estaba llevando a cabo en el norte de la ciudad. Según se ve en las cámaras de seguridad, los delincuentes llegaron en dos vehículos, amarraron el aparato, lo arrastraron y se lo llevaron sin que nadie se percatara.

“Los organizadores nos dijeron con toda la seguridad del mundo que la planta y las demás plantas, porque no solo estaba esa en este evento, iba a estar bajo la seguridad y protección de la Policía y la vigilancia privada, pero no fue así. No se dieron cuenta, la misma seguridad no se dio cuenta en el momento que se la llevaron”, aseguró Camilo Méndez, víctima del hurto.

Para los propietarios, lo más grave es que el hecho ocurrió a unos pocos metros del CAI de la Policía del Parque El Virrey, ubicado en la calle 88 con carrera 15, norte de Bogotá.

“Como vemos en los videos, fueron dos carros con ocho personas más o menos, lo que hicieron fue bajarla al andén y llevársela jalada y no pasó nada”, comentó Méndez.

Los dos robos de los aparatos que se presentaron esta semana en Bogotá suman un monto de 195 millones de pesos, un valor que tendrá que asumir la Alcaldía de Bogotá.

