Viernes de caos por lluvias en Bogotá: inundaciones en El Dorado y colapso vial, el balance

Bogotá vivió un completo caos por cuenta de las intensas lluvias que cayeron en la tarde de este viernes 21 de noviembre. Una tormenta eléctrica acompañada de granizo puso en jaque la movilidad en varios puntos de la ciudad, la cual se aplacó pasadas las 6:00 de la tarde, como lo reportó el Idiger.

“Las lluvias más intensas ocurrieron en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. La mayor afectación se ha generado en la movilidad de la ciudad producto del drenaje lento en el sistema de alcantarillado en los corredores principales; Avenida Boyacá, Carrera Séptima, Avenida NQS y Avenida 68, principalmente”, reportó la administración.

Y agregó que se registraron emergencias asociadas a colapsos de árboles en Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, los cuales atendieron Bomberos, Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente. Aunque las lluvias cayeron casi por toda la capital, las más fuertes se presentaron en el occidente, en las localidades de Fontibón y Engativá, donde la intensidad superó la capacidad de los drenajes, generando encharcamiento de vías y afectando, incluso, la operación en tierra del Aeropuerto Internacional El Dorado.

#LluviasEnBogotá El director del IDIGER, Guillermo Escobar, presenta reporte oficial sobre los eventos por fuertes lluvias de este viernes en Bogotá. ⬇️



📄 Nota completa https://t.co/CsjhrrS7lf



📞 Recuerda: emergencias en la Línea 123 pic.twitter.com/WLGhyApfRT — IDIGER (@IDIGER) November 21, 2025

El Dorado bajo el agua

A través de redes sociales se reportó cómo el agua se filtró por los techos de la terminal aérea, afectando las zonas de check-in y las bandas de equipaje. Ante la situación, Opain, concesionario del aeropuerto, emitió un comunicado, indicando que se activaron los protocolos de contingencia. Aunque la Aeronáutica Civil no ordenó el cierre total de la pista, las operaciones aéreas presentaron retrasos significativos.

Movilidad colapsada en el occidente

Fuera de la terminal aérea, el caos se vivió en otros puntos de la ciudad. La Avenida Calle 26 (Av. El Dorado), principal arteria de acceso al aeropuerto presentó encharcamientos severos a la altura de la Avenida Rojas y la Avenida Ciudad de Cali, obligando a los conductores a reducir la velocidad a menos de 10 km/h.

📢Atención



Debido a las lluvias, a esta hora se presentan encharcamientos/inundaciones en:



💦Av. Boyacá con calle 134

💦Autonorte con calle 82

💦Av. Rojas con Av. Chile

💦Av. NQS con calle 25

💦Av. Américas con transversal 39 bis pic.twitter.com/jkcUWjAn9Q — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

La Secretaría de Movilidad reportó afectaciones críticas en otros corredores viales:

Avenida Boyacá: Inundaciones a la altura de la Calle 134 y el sector de Normandía.

Calle 80: Bloqueo parcial por espejos de agua que dificultaron el tránsito de rutas escolares y transporte de carga.

TransMilenio: El sistema reportó retrasos de hasta 45 minutos en las troncales de la Calle 26 y la NQS debido a la imposibilidad de paso de los articulados en puntos neurálgicos.

Balance de emergencias: IDIGER responde

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entregó un balance preliminar hacia las 6:00 p. m., reportando un aumento inusual en las llamadas a la línea 123.

Según la entidad, se atendieron más de 15 eventos por caída de árboles en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, producto de los fuertes vientos. Asimismo, se monitorean los niveles de los canales de aguas lluvias en el occidente de la ciudad, que alcanzaron su cota máxima de desbordamiento, aunque sin reportar, hasta el momento, afectaciones graves a viviendas.

Por ejemplo, se reportó que, en Usme, las fuertes lluvias ocasionaron afectaciones en viviendas y un Salón Comunal. Barrios: San Juan, Villa Alejandría y Santa Martha. En la localidad de Santa Fe provocaron daños en redes del sistema de alcantarillado y afectaciones a viviendas. En Teusaquillo ocasionaron encharcamientos generalizados en el escenario Vive Claro.

Las fuertes lluvias en la tarde de hoy en Bogotá generaron varios incidentes en la ciudad. Los equipos de @BomberosBogota y el @IDIGER han atendido 18 inundaciones y la caída de 12 árboles. Esto, sumado a varios accidentes en TransMilenio, ha generado afectaciones en la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 21, 2025

“Recomendamos a la ciudadanía no resguardarse bajo árboles durante la tormenta eléctrica y, en la medida de lo posible, retrasar su regreso a casa hasta que bajen los niveles de agua en las vías principales”, indicó un vocero del cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Pronóstico para la noche

El IDEAM ha advertido que las lluvias podrían persistir con intensidad moderada durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, por lo que las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear posibles deslizamientos en las zonas de ladera del suroriente de la capital.

Las autoridades distritales piden paciencia a los conductores y recomiendan el uso de aplicaciones de tránsito en tiempo real para evitar los puntos críticos de inundación.

