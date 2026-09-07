Vigilante quedó inconsciente tras ser atacado con una piedra en Bogotá

Momento en el cual es atacado el vigilante en el barrio Nicolás de Federmán. Foto: Redes Sociales

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Un vigilante fue golpeado en la cabeza con una piedra y posteriormente despojado de sus pertenencias en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y ocurrió mientras el trabajador cumplía su turno cerca de la carrera 28A con calle 51.

Las imágenes muestran que el agresor permaneció cerca de la víctima durante varios segundos, tomó una piedra del suelo y la siguió hasta las inmediaciones de la caseta de vigilancia. Después del primer golpe, el trabajador cayó y quedó tendido en el piso.

La grabación difundida posteriormente muestra que el atacante volvió a levantar la piedra y habría golpeado nuevamente al vigilante. Luego revisó sus pertenencias y abandonó el lugar.

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El ataque habría ocurrido el 17 de agosto

Aunque el caso volvió a circular este domingo 7 de septiembre, un reporte publicado semanas atrás situó los hechos el lunes 17 de agosto. La agresión, por tanto, no corresponde a un episodio ocurrido durante este fin de semana.

Según el video difundido en redes, el vigilante y el señalado agresor habrían sostenido una discusión antes del ataque. Acto seguido, el trabajador regresó hacia su puesto y el hombre lo siguió.

Finalmente, la grabación permite observar la agresión y el posterior registro de las pertenencias de la víctima, aunque no contiene audio que permita establecer el motivo de la discusión. Tampoco permite determinar por sí sola la identidad ni las condiciones personales del atacante.

No se conoce el estado de salud del trabajador

Los reportes disponibles indican que el trabajador quedó inconsciente después de recibir el primer impacto. Sin embargo, las autoridades y la empresa de vigilancia no han informado públicamente cuál fue el diagnóstico médico, a qué centro asistencial lo trasladaron ni cómo ha evolucionado su estado de salud.

Tampoco se ha confirmado si el vigilante presentó una denuncia formal o si Medicina Legal realizó una valoración de las lesiones. Estos elementos serán necesarios para establecer la gravedad jurídica de la agresión.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá o de la Fiscalía sobre una eventual captura. Las publicaciones iniciales señalaron que el agresor huyó después de revisar las pertenencias del trabajador.

Buscan establecer la identidad del agresor

Habitantes del sector aseguraron que el hombre frecuentaría la zona cercana al puente de la calle 53 con la avenida NQS. Esta versión proviene de testimonios ciudadanos y no equivale a una identificación oficial.

Las autoridades deberán revisar las cámaras del sector, establecer la ruta de escape y determinar cuáles elementos fueron sustraídos. El video constituye una pieza para la investigación, pero la responsabilidad penal debe definirse mediante el proceso correspondiente.

A partir de las evidencias, la Fiscalía deberá determinar los delitos que podrían atribuirse al responsable. Hasta que exista una imputación, no es posible establecer si el caso será investigado únicamente como hurto y lesiones personales o bajo una conducta penal diferente.

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