Vórtices: la película que lleva La Vorágine al Planetario de Bogotá

En medio de una cartelera cultural que suele oscilar entre la ciencia, la magia del universo y los clásicos de la música, el Planetario de Bogotá propone una pausa y anunció un ingrediente distinto en su agenda: una invitación a volver a la literatura desde el cine, la imagen y la experiencia sensorial. Se trata de Vórtices: Alicia a través del abismo, una película pensada para público familiar que reinterpreta La vorágine, la novela de José Eustasio Rivera, desde una mirada contemporánea.

Alejándose de una adaptación clásica, la historia se articula alrededor de Alicia, personaje fundamental del relato original, para construir un viaje que atraviesa la selva, pero también el cuerpo, el instinto y la supervivencia. En esta versión, la Amazonía no es solo escenario: es fuerza viva, una amenaza constante y un espejo de las decisiones humanas marcadas por la curiosidad, la resistencia y el instinto de supervivencia.

La propuesta no busca explicar La vorágine, sino dialogar con ella. La película abre una puerta para que nuevas generaciones se acerquen a un texto esencial de la literatura colombiana desde un espacio moderno que invita al descubrimiento permanente como el Planetario Distrital.

Recomendada para mayores de 12 años, Vórtices representa una invitación pertinente en una ciudad que sigue buscando formas de narrarse y de leer su pasado desde nuevas claves.

Las funciones se realizarán en el Planetario de Bogotá los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de enero a las 4:00 P.M. Una excusa para volver al centro, entrar en la penumbra de la sala y dejarse llevar por la contundencia de una obra que, publicada hace más de un siglo (1924), aún sigue interpelando al país.

La entrada, disponible para mayores de 12 años, se puede adquirir a través de Tuboleta con un costo de COP 22.300 con servicio incluido.

