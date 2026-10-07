Vuelve la Reciclatón a Bogotá: ¿qué residuos puede llevar y dónde entregarlos?

La jornada se realizará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en tres puntos de la ciudad: la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las Américas y la Planta Lito. Para los ciudadanos no será necesario hacer inscripción ni solicitar una cita previamente, simplemente debe llegar y depositar…

Bogotá tendrá una nueva jornada de Reciclatón el 28 y 29 de octubre, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos entregar gratuitamente residuos que requieren un manejo especial, como pilas, medicamentos, baterías, aparatos electrónicos y aceite de cocina.

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La jornada se realizará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en tres puntos de la ciudad: la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las Américas y la Planta Lito. Para los ciudadanos no será necesario hacer inscripción ni solicitar una cita previamente, simplemente debe llegar y depositar sus residuos de manejo especial correctamente.

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La iniciativa busca evitar que este tipo de materiales terminen mezclados con los residuos ordinarios por la no separación en la fuente y lleguen al relleno sanitario Doña Juana. En la primera edición de la Reciclatón, fueron gestionadas 41 toneladas de residuos.

¿Qué residuos puede llevar?

Entre los materiales que podrán entregarse están computadores, electrodomésticos, bombillas, luminarias, tóners y cartuchos, además de pilas, acumuladores de energía y baterías de litio y plomo ácido.

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También se recibirán medicamentos humanos y veterinarios, así como envases y empaques de insecticidas y plaguicidas agropecuarios. La jornada contempla además la entrega de aceite vegetal usado, ropa, CD, papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

Tenga en cuenta que los materiales deberán estar limpios y correctamente empacados para facilitar su recepción y manejo.

Puntos de entrega

Los ciudadanos podrán escoger cualquiera de los tres lugares habilitados:

Plaza de los Artesanos: carrera 60 n.° 63 A-52.

carrera 60 n.° 63 A-52. Plaza de las Américas: carrera 71D n.° 6-94.

carrera 71D n.° 6-94. Planta Lito: calle 12B n.° 36-2.

Participa de la segunda edición de Reciclatón 2026 en Bogotá. Las empresas deberán registrarse antes del 24 de octubre, en cambio, la ciudadanía podrá ser parte del evento sin inscripción previa. https://t.co/G1UQNkhfBm — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 7, 2026

Lo que no se recibe

La jornada no recibirá residuos hospitalarios o de riesgo biológico, como jeringas y agujas. Tampoco se aceptarán textiles como ropa interior, cortinas, sábanas, toallas y cobijas, ni retazos de tela, espumas o uniformes institucionales.

Los residuos que estén sucios, mal empacados o que no correspondan a las categorías establecidas tampoco podrán ser entregados.

Empresas y organizaciones deben registrarse

La Reciclatón también está dirigida a organizaciones que tengan residuos de estas características. En este caso sí será necesario realizar un registro previo, en el que deberán especificar el tipo, cantidad, peso y características de los materiales que pretenden entregar.

El plazo para realizar este proceso es el 24 de octubre de 2026. Posteriormente, las organizaciones recibirán por correo la fecha y hora asignadas para la entrega y podrán obtener un certificado de disposición final.

La jornada busca aumentar el aprovechamiento de estos materiales y reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, mediante alternativas de manejo y disposición acordes con sus características.

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