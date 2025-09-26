¿Y los gestores del orden? Secretaría de Seguridad fue citado al Concejo

Los guardianes del orden estarían conformados por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y exmiembros de la fuerza pública. Foto: Secretaría de Seguridad

El cabildo distrital fue centro de debate de control político al secretario de Seguridad, César Restrepo.

La jornada inició con la intervención del secretario, quien explicó que el programa de Gestores del Orden aún no ha sido implementado. “Este sistema ha ido evolucionando desde su primera expresión hace 20 años (...) El contrato tendrá una convocatoria pública de empleo. Es un concepto que está en desarrollo y estamos a punto de presentarlo a la ciudad”.

En su exposición, Restrepo también se refirió que no se trata de una figura policial ni con poder coercitivo o de choque, sino de un cuerpo de facilitadores urbanos encargados de articular a la ciudadanía con las entidades distritales.

“Son un cuerpo de trabajadores que estará pensando por primera vez en vocación de permanencia. Es decir, terminada la intervención de recuperación, se quedan verificando que esto no retroceda y si sucede, tener respuestas oportunas. Es un nuevo servicio de ciudad como resultado de la observación de un año y esto debe crecer para que cambien las condiciones del espacio público”, sentenció Restrepo.

Mientras tanto, el concejal ponente, Óscar Bastidas Jacanamijoy, precisó que nunca ha desconocido el trabajo de los gestores en la ciudad ni se opone a la creación de la estrategia. Sin embargo, advirtió que debe existir una normativa clara que defina sus funciones, alcances y campo de acción, pues de lo contrario se corre el riesgo de caer en ambigüedades, duplicidades jurídicas y posible detrimento patrimonial.

“Decir que la diferencia entre los gestores y los guardianes es que estos últimos tienen vocación de permanencia no es suficiente. Usted mismo, señor secretario, reconoció que la historia de los gestores comenzó hace 15 o 20 años. Si eso no es permanencia, ¿entonces qué lo es?”, cuestionó Bastidas.

Finalmente, el cabildante subrayó la necesidad de una articulación interinstitucional y comunitaria que involucre a todos los gestores, policía, guardianes del orden y frentes de seguridad. Coordinación que, dijo, debe permitir delimitar funciones, establecer planes estratégicos medibles y generar resultados concretos para la ciudadanía.

“Debe haber una evaluación constante que ajuste las mejores formas de garantizar la seguridad en la ciudad. No puede ser una estrategia más ni un gestor más. Hoy existe una peligrosa confusión entre lo institucional y lo comunitario, entre lo legal y lo arbitrario”, advirtió el concejal.

Los Gestores del Orden fue una propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán, quien abrió el debate a principios de este año. La idea hablaba de integrar personal con experiencia en el Ejército a los 1.986 frentes de seguridad, encargándose de mediar en conflictos de menor envergadura, como disputas entre vecinos por ruido o inconvenientes con mascotas. Sin embargo, la iniciativa recibió los primeros cuestionamientos por parte de expertos, el Gobierno Nacional y el Concejo que volvió a cobrarle factura por este proyecto.

“Sin facultades sancionatorias, la propuesta es limitada. Aunque se les dé protagonismo, los Guardianes del Orden no podrán hacer cumplir la norma si el ciudadano no colabora. El Código de Policía otorga la facultad sancionatoria solo a la Policía, específicamente a los comandantes de los CAI en Bogotá. Esto implica que los Guardianes podrán mediar, pero no sancionar. Si un ciudadano no baja el volumen o un local sigue operando fuera de horario, no podrán hacer más que invitar al diálogo. La eficacia dependerá de la voluntad de quien infringe la norma”, precisó Juan Felipe Jiménez, experto en temas de convivencia.

