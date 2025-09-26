Avanza la segunda fase de Pagadiarios en Bogotá: encuestaron a 634 hogares

En su primera fase, identificaron 282 pagadiarios en las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires. Foto: Cortesía

Los pagadiarios representan una alternativa viable para familias o personas solas y se han vuelto parte de la cotidianidad y el paisaje urbano de muchas localidades de la capital. Sin embargo, también son el reflejo de la mayor condición de vulnerabilidad y exclusión. Por ello, desde 2024, Integración Social lidera un censo para brindar su oferta de atención y servicios sociales.

¿En qué lugares han hecho las visitas?

La segunda fase inició el pasado 24 de junio, donde la entidad distrital ha identificado y visitado a la fecha 73 pagadiarios, 634 hogares y 984 personas que no pasan la noche en estos espacios.

Los inmuebles están ubicados en las localidades: Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Tunjuelito, Engativá, Suba y Fontibón. En esta última localidad, visitaron una casona, del barrio Villa Mar, para encuestar y conectar a las personas con la oferta de atención y servicios sociales.

“Quiero destacar que hemos visto una gran diversidad, no solamente de las soluciones habitacionales, sino de la población, que trabaja en ventas informales y, lo mejor de todo, una red social donde hay confianza. Todo eso aprendemos nosotros acá haciendo estos operativos, donde venimos a caracterizar a las personas, a los hogares donde nos conectamos con una oferta de emergencia y con una oferta estructural”, sentenció el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

❤️💛 Seguimos recorriendo Bogotá con la #EstrategiaEnPagadiarios – Fase II 🏘️.



👉 Hoy llegamos a Fontibón, al barrio Villa Mar, para identificar inmuebles tipo pagadiario, caracterizar a las familias que allí habitan y conectarlos con la oferta de atención y servicios sociales.… pic.twitter.com/n1J6dmFCVE — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) September 25, 2025

Además, Daniela Pérez, directora de Registros Sociales de la Secretaría Distrital de Planeación, indicó que, “esta es una estrategia que realizamos (...) para garantizar que toda la población que está invisible en este momento sea visibilizada, y es así como en este inmueble encontramos nueve familias de diferentes tipos de poblaciones como personas migrantes, con discapacidad y adultos mayores”.

¿Cómo ha avanzado el censo?

Como señaló el Distrito, este proceso consiste en identificar los inmuebles en donde las personas pagan un dinero por pasar las noches. De la mano, identificarlas y caracterizarlas para que puedan acceder a diferentes servicios, como lo son las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Ya que, muchas de estas personas no reciben ningún tipo de subsidio.

En la primera fase de esta estrategia, realizada entre el 19 de noviembre de 2024 y mayo de 2025, se focalizaron las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, en donde Planeación Distrital e Integración Social caracterizaron 2.426 hogares. Esto corresponde a 4.408 personas usuarias de estos alojamientos.

De los 2.426 hogares caracterizados, el 68 % no cuenta con la encuesta Sisbén. A partir de este hallazgo y buscando superar las barreras estructurales de acceso, se realizó la aplicación de la encuesta Sisbén a hogares que hayan indicado residencia habitual, aun si viven en vivienda tipo pagadiario. El 53,4 % de los hogares encuestados en 2024 sí tiene residencia habitual, según las metodologías de recolección de información.

Se ha identificado también que los hogares más pobres destinan tan solo el 24,8 % de sus gastos a alimentación y un 53,2% a pagar transporte y alojamiento, lo que demuestra que las personas prefieren pagar el pagadiario antes que alimentarse.

