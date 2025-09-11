Ya están en Bogotá los primeros vagones del metro tras histórica travesía

Tres un recorrido de seis días y más de 1.000 kilómetros, la madrugada del 11 de septiembre la caravana que partió Cartagena con los primeros seis vagones del metro, ingresó a la capital rumbo al patio talles de Bosa. Foto: Alcaldía de Bogot

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La madrugada de este jueves 11 de septiembre quedará en la memoria de cientos de bogotanos que le dieron la bienvenida al la caravana que transportó los primeros seis vagones del metro de Bogotá. 83 años después de que se presentara el primer proyecto para que la capital tuviera un metro, el anhelo está cada vez más cerca.

Le puede interesar: Centro de control del Metro se construye sobre la 26, junto a zona de tolerancia

“A esta hora, 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

A esta hora, 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro.

Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro. pic.twitter.com/hUUk2j9Jz2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 11, 2025

Tras salir de Cartagena la madrugada del 5 de septiembre y realizar un largo viaje por las carreteras del norte y el centro del país, pasado el mediodía del miércoles 10 de septiembre, la caravana de que transportaba el metro, custodiada por Policía y Ejército, llegó al peaje de Siberia. Tras tomarse la tarde para descansar, poco antes de la media noche la caravana arrancó rumbo a su destino final, el patio taller de la localidad de Bosa.

Tomaron la vía Mosquera-Funza para llegar a la calle 13, de allí viraron al sur de la capital por la Av. Ciudad de Cali para finalmente tomar la Av. Guayacanes y llegar al patio taller de la localidad d eBosa.

El viaje se enfrentó a varios retos como la variación climática y las difíciles carreteras del centro del país. El tramo entre Guaduas y Villeta fue el más complicado debido a las pendientes y curvas que, debido al peso de la carga, se tornaron más peligrosas de lo habitual. Incluso, para el paso seguro de las camas bajas que transportaban los vagones se requirieron varios cierres viales. Más de 200 funcionarios se encargaron del cargue de los vagones en Cartagena y del descargue en Bosa.

El tren llegó a una plataforma de descarga en donde fue montado directamente en los rieles del Patio Taller, corazón del proyecto de Línea 1 del Metro y que ya alcanza el 78 % de ejecución.

No obstante, cabe mencionar que este es solo el primero de los 30 trenes que veremos llegar a la capital. En total, serán 180 vagones los que deberán recorrer la travesía desde China para que, a lo largo de los próximos tres años, ingresen a Bogotá por la Calle 13.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, señaló: “por este corredor de la calle 13 llegarán los 180 vagones de nuestra primera línea del metro. En este punto revisaremos tres aspectos fundamentales para la operación: primero, se debe controlar el flujo de la avenida Ciudad de Cali hacia el sur y desviaremos el tráfico hacia el oriente por la oreja del puente para tomar la avenida Boyacá al sur. Segundo, verificaremos la altura o gálibo del puente peatonal de la calle 13 y tercero, evaluaremos los rangos de giro de la conectante de la calle 13 y la avenida Ciudad de Cali”.

¿Quién transportó los vagones?

La misión estuvo a cargo de Transportes Montejo, una empresa especializada en logística de carga extra dimensionada con más de 65 años de experiencia que ha transportado las cargas de proyectos importantes para el país.

Según la empresa transportadora, Transportes Montejo, los vagones desembarcaron del buque Everglade, en el puerto de Cartagena, directamente en las camas bajas especiales de ocho ejes, diseñadas para maximizar la capacidad de carga y preservar la infraestructura vial.

Entre los proyectos que ha ejecutado esta organización se destacan el transporte e izaje (posicionamiento con grúas) de las torres eólicas de la guajira, unas aspas de hasta 82 metros de largo. En contraste, cada vagón del tren mide cerca de 22 y 24 metros, dependiendo del tipo de vagón. Y no es la primera vez que transportan trenes de metro en Colombia: rodaron el transporte e izaje para construcción de cable y metro de Medellín. Adicional, muchas vigas de puentes vehiculares y peatonales a nivel nacional, fueron primero transportadas por esta empresa.

Para llegar al puerto de la ciudad heroica, el tren realizó un viaje de un mes y una semana. La travesía incluyó un pasaje por tierra desde la fábrica China Rail Rolling Stock Corporation (CRRC) en la ciudad de Changchun,el pasado 25 de julio, a la urbe portuaria de Quingdao el domingo 3 de agosto, en donde fue embarcado y emprendió el recorrido hacia aguas colombianas.

Finalmente, el carguero de bandera francesa, de 366 metros de largo por 51 metros de ancho, zarpó del puerto de Qingdao, en la costa este de China, el pasado 3 de agosto y el pasado 23 de agosto atracó en el puerto de Manzanillo, en México. Desde allí zarpó de nuevo, hizo tránsito por el Canal de Panamá, para hacer su último tramo hasta Cartagena.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.