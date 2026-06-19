¿Ya verificó su puesto y mesa de votación en Bogotá? Así puede hacerlo con un par de clics

Consulte su mesa de votación en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Bogotá cuenta con 1.083 puestos de votación, en los que se habilitarán 17.262 mesas para que más de seis millones de habilitados para votar en la ciudad puedan ejercer su derecho en la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio. Si está buscando una guía rápida para verificar su puesto de votación, a continuación, le contamos los tres pasos que debe seguir.

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Así puede consultar su puesto de votación

Esta es la plataforma oficial para que los colombianos verifiquen su puesto de votación. Siga estas instrucciones:

Ingrese al sitio web oficial haciendo clic aquí. Digite su número de identificación. Consulte la información de su puesto de votación.

¿Qué información le mostrará el sistema?

Una vez complete los pasos, encontrará los datos que debe guardar para el día de las elecciones:

Departamento y municipio: para el caso de la capital, aparecerá Bogotá D. C.

Puesto de votación: nombre del colegio, universidad o recinto ferial asignado.

Dirección del puesto: ubicación exacta para planear su desplazamiento.

Mesa de votación: número de la mesa donde está registrada su cédula. Tener este dato a la mano le permitirá agilizar su ingreso al puesto de votación.

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La Secretaría de Gobierno recordó que los únicos datos válidos son los emitidos a través de los canales oficiales. Por ende, absténgase de abrir enlaces recibidos mediante cadenas de WhatsApp u otros medios que no correspondan a los dominios oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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