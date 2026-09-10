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A la espera de la reconstrucción, Pereira se sostiene con la solidaridad de su gente

Hoy se cumple un mes del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. En Pereira, la solidaridad para ayudar a las familias afectadas se sostiene, en medio de escombros y edificaciones en riesgo de colapso. Mientras tanto, la ciudad espera tener noticias sobre la reconstrucción y las ayudas que ha prometido el gobierno.

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Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
10 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
El edificio Villa 13, en el Parque La Libertad de Pereira, fue demolido en su totalidad. Alrededor quedan varios edificios en riesgo de colapso.
El edificio Villa 13, en el Parque La Libertad de Pereira, fue demolido en su totalidad. Alrededor quedan varios edificios en riesgo de colapso.
Foto: Santiago Ramírez

Apoyado en un bastón, Héctor Fabio Ospina mira lo que quedó de su casa en el barrio Providencia, en Pereira. Un aviso pegado en la fachada le advierte que los pocos muros que quedaron en pie están en “peligro de colapso” y le recuerdan lo que hace varias semanas tuvo que asumir: ya no puede vivir allí.

“¿Qué estará pensando mi papá?”, se pregunta Liliana Ospina, su hija, cuando lo ve observando la casa. Ella tenía cinco años cuando se mudaron desde Manizales para vivir en el lugar que su padre compró con los ahorros de toda una vida trabajando…

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación. diazporlanoche amdiaz@elespectador.com
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