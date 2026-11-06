De acuerdo con el Minciencias, los términos de referencia de las convocatorias fueron aprobados por unanimidad por el OCAD de Ciencia, Tecnología eInnovación, que es el órgano encargado de darles el último aval y está conformado por representantes de universidades, del Gobierno y de los departamentos. Se…

El Ministerio de Ciencias anunció la apertura de dos nuevas convocatorias que suman, juntas, más de CPO 1,4 billones, y a las cuales pueden aplicar alianzas entre instituciones de educación superior, institutos y otras entidades colombianas.

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Abren convocatorias para proyectos de ciencia por más de COP 1,4 billones. ¿Cómo aplicar?

De acuerdo con el Minciencias, los términos de referencia de las convocatorias fueron aprobados por unanimidad por el OCAD de Ciencia, Tecnología e

Innovación, que es el órgano encargado de darles el último aval y está conformado por representantes de universidades, del Gobierno y de los departamentos. Se financiarán con recursos de regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos y minerales.

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"Las convocatorias abiertas promoverán alianzas entre actores de la academia, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil para desarrollar proyectos regionales y macroproyectos con intervención en varias regiones", indica el Minciencias en un comunicado.

(Lea ¿Fusionar ministerios o darle prioridad a la ciencia?)

Las nuevas convocatorias son, por un lado, para "fortalecer las capacidades científico-tecnológicas" (convocatoria 54) y, por otro, para los "macroproyectos nacionales para el fortalecimiento de capacidades científico-tecnológicas (convocatoria 55).

Ambas estarán abiertas hasta el viernes 13 de noviembre, a las 4 p.m.

Detalles de la convocatoria 54

La convocatoria 54 tiene disponible COP 927.591 millones. La idea, explica el Minciencias, es "conformar un banco de proyectos elegibles que respondan a las demandas territoriales y fortalezcan las capacidades científico-tecnológicas".

De acuerdo con la entidad, hay tres desafíos que deben abordar los proyectos que se presenten. Pueden estar relacionados con la vida y el entorno; la competitividad y la economía del conocimiento; o la gobernanza y el desarrollo social y territorial.

Además, deben estar estructurados en alguna de las nueve líneas temáticas que propone: bioeconomía, sistemas agroalimentarios, la salud, la sostenibilidad territorial, la transición energética, la inteligencia artificial y los territorios inteligentes, la convergencia territorial y la innovación empresarial y social.

"Los recursos se distribuyen entre las seis regiones del Sistema General de Regalías. Cada proyecto deberá ejecutarse en al menos dos departamentos de una misma región y podrá solicitar hasta COP 17.177.626.246″, indica el Minciencias.

Las alianzas que se presenten deben estar conformadas, mínimo, por una institución de educación superior; una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; una entidad territorial y "un actor usuario, participante o adoptante de los resultados".

Así mismo, deben incluir a jóvenes investigadores e innovadores, estudiantes de maestría y doctores en estancia posdoctoral.

Detalles de la convocatoria 55

Por otra parte, la convocatoria 55 tiene disponibles COP 500.000 millones para financiar diez macroproyectos. Cada uno de ellos puede aspirar a obtener hasta COP 50.000 millones, pero debe intervenir en dos regiones del Sistema General de Regalías.

"Las propuestas deberán ser presentadas por alianzas de, al menos, tres personas jurídicas nacionales distintas, que cumplan las condiciones previstas en los términos de referencia" señala el Minciencias.

Esta convocatoria aborda tres líneas temáticas: capacidades y servicios científico-tecnológicos compartidos; desarrollo y validación de soluciones en varias regiones, y demostración, transferencia, adopción o escalamiento de soluciones previamente desarrolladas y validadas.

Aunque al momento de la publicación de este artículo, los enlaces para consultar los términos de referencia no estaban funcionando, son este y este.

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