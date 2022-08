Arqueólogos habrían encontrado en Reino Unido una cervecería de la Edad Media

Los arqueólogos trabajaron con 150 voluntarios, de los cuales el 90 % nunca había estado en una excavación. Foto: Ethos Heritage

Arqueólogos y voluntarios habrían encontrado en un campo en High Hunsley, en el este de Yorkshire (Reino Unido), un edificio que podría ser una cervecería de la Edad Media. Entre los hallazgos había mangos de jarras, piedras labradas, ventanas, tejas y baldosas. (Lea: Francia Márquez visitará la Nasa para el lanzamiento de la misión Artemis I)

Emma Samuel, quien hace parte del equipo de excavación Ethos Eritage, afirmó para The Guardian que hay muchos sitios arqueológicos en “Yorkshire, pero encontrar uno que no haya sido arado es bastante raro. Poder caminar por la calle principal de un pueblo medieval desierto que no ha sido excavado es una rareza. Está increíblemente bien conservado. Todavía tiene mucho que decirnos, todavía tenemos mucha investigación por hacer”.

Los arqueólogos creen que otra de las posibilidades es que el edificio fuera un edificio donde se hospedaba la gente. “Es algo que tendremos que profundizar más en el futuro”, señaló Samuel. En esta excavación también encontraron cuchillos, alfileres, cerámica de los siglos XII al XV y varios objetos que aún no han reconocido. (Lea: Misión Artemis: pese a tormentas, mantiene su plan de despegue)

Uno de los objetivos de Ethos Eritage es incentivar la participación de personas que no se hayan involucrado en proyectos de excavación. En este caso, participaron 150 voluntarios, de los cuales más del 90% nunca había participado en algo relacionado con arqueología o patrimonio. (Lea: Encuentran restos fósiles del cráneo de un neandertal que vivió hace 60.000 años)

“Muchos vinieron sin saber qué esperar, diciendo lo intentarían y terminaron quedándose dos semanas. Esa fue la alegría de esto, la gente se involucró”, agregó Samuel.

