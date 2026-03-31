Artemis 2: ¿dónde ver el lanzamiento de la misión a la Luna y cuál es la hora de despegue?

En la imagen se ve el cohete SLS (Space Launch System) con una cápsula Orion, parte de la misión Artemis 2. La NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH ARCHIVO Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Faltan solo horas para que la NASA ponga en marcha el primer intento de lanzamiento de Artemis 2, la misión tripulada que realizará un viaje a alrededor de la Luna, después de 54 años sin que el humano llegue hasta allí. Desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, saldrá el cohete SLS (Space Launch System) y la cápsula Orión, donde estarán los cuatro astronautas elegidos para la misión de diez días.

Artemis 2 tendrá varios objetivos como probar por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión con personas a bordo y sentar las bases para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

Dada la importancia de la misión, que acapara la atención por estos días, la NASA dispuso sus canales para transmitir en tiempo real todo el proceso: el lanzamiento, la vista desde la nave espacial, conferencias diarias de noticias, el recorrido alrededor de la Luna y el regreso de la tripulación.

(Lea: El humano está a días de volver a la Luna, ¿cuál es el propósito de Artemis 2?)

Para mañana, 1° de abril, está previsto el lanzamiento. Este tendrá transmisión en español a través del canal de Youtube de la NASA, pero también en la red social X (antes Twitter), y el servicio de streaming de la agencia (NASA +).

¿A qué hora despega la misión Artemis 2?

La transmisión del lanzamiento está disponible desde hace algunos días en el canal de Youtube de la NASA, pero como tal, el momento más esperado será este miércoles, 1 ° de abril, a las 22:24 UTC, es decir, a las 17:24 (5:24 p.m.), hora de Colombia, cuando se hará el lanzamiento, si las condiciones lo permiten.

La cobertura en tiempo real continuará durante toda la misión en YouTube. La agencia también ofrecerá una transmisión en vivo independiente con imágenes de la nave espacial Orión, según lo permita el ancho de banda.

Además, la NASA proporcionará informes diarios sobre el estado de la misión desde el Centro Espacial Johnson a partir del 2 de abril, excepto el 6 de abril, debido a las actividades de sobrevuelo lunar. Los horarios están sujetos a cambios según la hora exacta del lanzamiento y las operaciones de la misión.

La tripulación conformada por Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, participará en conversaciones en directo a lo largo de la misión, conocidas como enlaces descendentes.

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