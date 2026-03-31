Así es Orion, la nave que llevará una nueva misión tripulada de la NASA a la Luna

TTV06. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/03/2026.- Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2026 del cohete SLS (Space Launch System) con una cápsula Orion, parte de la misión Artemis 2, siendo transportado desde la plataforma de lanzamiento 39B de regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida (EE.UU.). A un día del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH ARCHIVO Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Para mañana está programado, si todo sale bien, el lanzamiento de la histórica misión Artemis II, de la NASA, que volverá a llevar una tripulación a orbitar la Luna. Durante 10 días, cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion recopilarán información clave para futuras misiones en el satélite natural de la Tierra.

Además de marcar un hito por ser la misión que regresará a la Luna después de medio siglo sin este tipo de logros científicos, Artemis II se caracteriza por varias innovaciones en los viajes espaciales.

La misión, por ejemplo, implementó un menú a bordo con avances tecnológicos que permiten llevar una gran variedad de comidas y bebidas, a pesar del reducido espacio que hay en Orion. Dentro de las opciones hay café, malteadas y tortas.

Otro aspecto fundamental de la misión es el equipamiento con el que cuenta la nave espacial, que permitirá llevar y traer de vuelta a una tripulación de cuatro astronautas, cumpliendo importantes estándares de seguridad. Con ellos van equipos que permitirán monitorear constantemente la misión, recopilar datos para las próximas misiones tripuladas y preparar a la NASA para un alunizaje en 2027.

“Orion es la nave espacial que tiene más capacidad que ninguna otra nave. Tiene sistemas que pueden tener cuatro tripulantes y llevarlos a la Luna y regresarlos a una velocidad alta. El módulo de la tripulación tiene sistemas de apoyo vital y hay sistemas de navegación para controlar la nave. Y hay otros sistemas también, como los inodoros que son de un sistema nuevo. Sistemas para calentar su comida y tener agua potable”, explica Luis Saucedo, subdirector de los módulos de tripulación y servicio de Orion para la NASA.

Además, cuenta con un sistema de servicio que fue construido por la Agencia Espacial Europea. Allí se encuentran los sistemas de propulsión, abastecimiento de oxígeno y nitrógeno, así como tanques de agua y sistemas eléctricos que mantienen en funcionamiento la nave.

Este es el resumen completo de Orion y su equipamiento tecnológico:

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