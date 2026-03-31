El humano está a días de volver a la Luna, ¿cuál es el propósito de Artemis 2?

La misión lleva a bordo cuatro astronautas, incluida la primer mujer y un canadiense. (Photo by Miguel J Rodriguez Carrillo / AFP) Foto: AFP - MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO

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Este miércoles, 1° de abril, puede ser el día que la NASA ponga fin a cinco décadas de espera para que el humano vuelva a la Luna. La agencia estadounidense sigue preparando todo para el lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas, incluida la primera mujer, en un viaje alrededor de la Luna.

La misión será un “avance trascendental para los vuelos espaciales tripulados”, como lo calificó Jared Isaacman, administrador de la NASA. “Esta misión histórica nos proporcionará la información necesaria para regresar a la Luna”, agregó.

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Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, pero su sobrevuelo es histórico y fundamental para las misiones posteriores que sí buscarán que la humanidad vuelva a pisar la Luna, como Artemis IV, prevista para 2028.

Esta misión, la segunda del programa Artemis, se realizará después del éxito de Artemis I, la primera prueba de vuelo integrada de los Sistemas de Exploración del Espacio Profundo de la NASA: la nave espacial Orión, el cohete Space Launch System (SLS) y los Sistemas Terrestres de Exploración mejorados en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, (Estados Unidos).

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Esa primera misión no tripulada se lanzó el 16 de noviembre de 2022 y tuvo una duración de 25 días.

La nueva misión llevará a Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. El objetivo de esta tripulación es claro: confirmar que los sistemas de la nave espacial funcionan según lo diseñado en el entorno del espacio profundo, para seguir enviando astronautas en misiones cada vez más complejas que permitan explorar más de la Luna, pero que también sienten las primeras bases de las misiones tripuladas a Marte.

Durante el recorrido que harán los astronautas analizarán y fotografiarán características geológicas, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava del satélite. “Estas habilidades serán cruciales para explorar la región del Polo Sur de la Luna en futuras misiones”, explica la NASA. Esto será posible gracias a que en su recorrido pasarán por la cara oculta de la Luna, la que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra.

Otro aspecto importante del viaje será evaluar la salud de los astronautas para entender cómo los viajes espaciales profundos influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humano. Durante la misión de aproximadamente diez días, los astronautas recolectarán y almacenarán su saliva, se pondrán monitores de muñeca que rastrean el movimiento y el sueño, y ofrecerán otros datos esenciales para el Programa de Investigación Humana de la NASA y otros equipos científicos de la agencia.

Los resultados ayudarán a la agencia estadounidense a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger mejor a los astronautas en futuras misiones a la superficie lunar y a Marte. Del éxito de Artemis II dependen las futuras misiones.

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