 

Así estudia la NASA medicamentos para el cáncer en el espacio

Durante su paso por Bogotá, la neurocientífica colombiana Pilar Archila conversó con El Espectador sobre su trabajo en la NASA, donde se dedica a analizar estudios que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional. Cuenta cómo la ciencia en el espacio ya está impactando la Tierra, con avances en campos como la medicina, mejorando el tratamiento con el medicamento Keytruda, y la biología.

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Laura Catalina Sanabria Devia

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