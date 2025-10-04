Así podrá ver los anillos de Saturno junto a la Luna este domingo, 5 de octubre

Imagen de referencia. Como lo informó la NASA en marzo de este año, los anillos de Saturno se dejarían de ver en el firmamento durante unos meses por un fenómeno conocido como “cruce del plano”.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El domingo 5 de octubre, a partir de las 8:00 p. m. hora colombiana, la Luna (casi llena) aparecerá junto a Saturno con una particularidad: sus anillos, que no se veían desde inicios de 2025, se podrán observar nuevamente.

Este evento será bastante particular ya que, como lo informó la NASA en marzo de este año, los anillos de Saturno se dejarían de ver en el firmamento durante unos meses por un fenómeno conocido como “cruce del plano”. En términos sencillos, ese evento ocurre cuando la Tierra pasa por el plano de los anillos y, vistos de lado, estos se vuelven prácticamente invisibles. Esto, en pocas palabras, quiere decir que, al ser extremadamente delgados, dejar de reflejar luz suciente para ser visibles desde nuestro planeta.

La NASA aclaró que esto no significa que los anillos se estén destruyendo, sino que “la geometría los oculta” por un fenómeno de perspectiva a partir de un ciclo natural que ocurre cada 14-15 años, aproximadamente.

¿Cómo observar la Luna y los anillos de Saturno el 5 de octubre?

Este domingo 5 de octubre, la Luna estará iluminada en un 98,5 %, aproximadamente. Sin embargo, y según la guía de observación mensual publicada por la NASA, el 6 de octubre de 2025 ocurrirá una “superluna”, fenómeno que ocurre cuando el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica (el perigeo), lo que la hace parecer ligeramente más grande y brillante en el cielo nocturno.

La NASA explica que, aunque la diferencia de tamaño con respecto a una luna llena promedio no siempre es perceptible a simple vista, las superlunas suelen ofrecer un espectáculo visual más intenso: su diámetro puede verse hasta un 14 % mayor y su brillo aumentar en un 30 % respecto a una luna llena en su punto más lejano, o apogeo.

En esta ocasión, la superluna de octubre de 2025 coincidirá con la tradicional Luna de la Cosecha (Harvest Moon), nombre que se da a la luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Según la agencia, este tipo de lunas tienden a elevarse antes del atardecer durante varios días consecutivos, iluminando más tiempo las noches y permitiendo a las culturas agrícolas extender sus jornadas de recolección.

Saturno, por su parte, atraviesa un momento astronómicamente interesante. Desde 2017, su sistema de anillos ha ido mostrándose cada vez más delgado desde nuestra perspectiva terrestre.

Sin embargo, el proceso se está invirtiendo. En los próximos años, los anillos volverán a inclinarse progresivamente hacia nosotros, y su brillo aumentará. Actualmente, el ángulo de inclinación es de apenas 1,4 grados, por lo que los anillos se ven como una delgada línea que divide el disco del planeta. Pero hacia 2032, durante el “solsticio de invierno” de Saturno, el sistema de anillos volverá a abrirse hasta alcanzar su máxima inclinación de 26,7 grados, ofreciendo vistas mucho más espectaculares incluso para telescopios medianos.

¿Cómo observar los anillos de Saturno este 5 de octubre?

Para observarlos este domingo, basta con un telescopio con aumento de 30x o más. Aunque el detalle será mínimo, aún será posible distinguir la línea brillante que cruza el planeta y, con buena visibilidad, su tonalidad amarillenta y su forma ligeramente achatada.

Usualmente, la NASA recomienda que, para observar estos eventos, las personas interesadas se dirijan a lugares con poca contaminación lumínica.

La cercanía entre ambos cuerpos es solo una ilusión óptica. Mientras la Luna estará a unos 365.000 kilómetros de la Tierra, Saturno se encontrará más de 1.283 millones de kilómetros más lejos. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, compartirán por una noche el mismo fragmento de cielo.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬