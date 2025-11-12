Auroras boreales en Estados Unidos: ¿por qué se registró este fenómeno?

Captura de pantalla cedida por la Red Meteorológica Agrícola de Dakota del Norte (Ndawn) que muestra la aurora boreal aparecida el 11 de noviembre de 2025 en el norte del estado de Dakota del Norte (EE.UU). Foto: EFE - Ndawn

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las redes sociales han circulado una serie de videos en los que resaltan luces rojas y verdes que se extendían por el cielo. Estas son las imágenes de las auroras boreales que se presentaron este martes, 11 de noviembre, en varios estados de Estados Unidos e incluso en ciudades de Canadá. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevén que el fenómeno se repita este miércoles 12.

(Lea: Lo que debe saber de la tormenta solar que tendrá su pico máximo el miércoles en la noche)

Marc Chenard, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, en entrevista con The New York Times, explicó que este fenómeno será visible en el norte del país durante la noche del miércoles, cuando se estima que habrá cielos parcialmente despejados. En otras zonas, sin embargo, como en la costa oeste y el noreste, predominará un cielo nublado.

This is a video capturing the Aurora from Longmont, CO courtesy of Kelsey Dillon. Thank you Kelsey! pic.twitter.com/YeqGM5YU9x — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

En Estados Unidos, estas auroras comenzaron a aparecer la noche del martes 11 de noviembre. De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se presentaron después de que el sol comenzara a emitir masas de partículas cargadas que viajan con sus propios campos magnéticos, en un fenómeno conocido técnicamente como eyección de masa coronal (EMC, por sus siglas en inglés).

(Puede ver: El Espectador le explica por qué ocurrió la tragedia de Armero)

Una eyección de masa coronal se caracteriza por “expulsar grandes cantidades de material solar en forma de enormes burbujas de partículas cargadas (plasma) atravesadas por líneas de campo magnético”, explicó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) en su página web.

De acuerdo con la NASA, una vez estas partículas llegan a la Tierra, perturban su campo magnético y provocan lo que se conoce como una tormenta geomagnética. También generan la aparición de luces o de auroras, como sucedió en Estados Unidos.

Estas auroras boreales son mucho más frecuentes en las zonas cercanas al Polo Norte y, añadió la ESA en su página web, los diferentes colores se deben a la interacción de las partículas solares con los diferentes gases de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, cuando se ve un color verde o rojo durante una aurora, es porque el oxígeno ha generado esa luz. En cambio, si es azul o violeta, se debe al nitrógeno.

(Le puede interesar: Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, vuelve a posponer el despegue de su cohete)

Shawn Dahl, coordinador de servicios del Centro de Predicción del Clima Espacial en Boulder, Colorado, a través de varios videos en la redes sociales de la NOOA, ha estado informando sobre la situación. Dijo que “la tercera eyección solar fue la más energética y fuerte, y que los meteorólogos estarán atentos a su llegada a Estados Unidos alrededor del mediodía del miércoles”.

A recorded update about the current geomagnetic storm on-going at this time and what we anticipate yet to come - from the Nation's official source of space weather information and updates. pic.twitter.com/kWTceUq3Uo — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

De acuerdo con la NOOA, esta alerta de tormenta geomagnética fue catalogada como G4, la segunda más severa en su escala, siendo la G5 la más fuerte.

En un comunicado, la ESA además señaló que “este evento no representa un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra”; sin embargo, el impacto de la tormenta geomagnética resultante sí podría ser “grave”.

(Lea también: Detectan un estallido que, hasta ahora, solo se había registrado en el Sol)

Entre estas consecuencias “graves”, dijo la ESA, están la afectación a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación en las partes de la Tierra expuestas en el momento de la llegada de la tormenta. Estas podrían ser Europa, África y Asia. En Colombia no tendrá repercusiones.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬