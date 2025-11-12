Lo que debe saber de la tormenta solar que tendrá su pico máximo el miércoles en la noche

Esta es una observación del Sol en el ultravioleta extremo. Foto: Observatorio de Bélgica / SIDC.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) informó que entre la noche de este miércoles, 12 de noviembre, y la madrugada de este jueves, 13, se podría presentar el pico máximo de una tormenta solar que se dirige hacia la Tierra.

Juha-Pekka Luntama, jefe de la Oficina de Meteorología Espacial de la ESA, aseguró por medio de un comunicado que la Tierra había sido impactado por dos eyecciones de “masa coronal consecutivas que desencadenaron una fuerte perturbación geomagnética”.

Estos impactos, añadió la entidad, se registraron durante el martes, cuando observó una intensa llamarada solar y, un poco menos de una hora después, detectaron una eyección de masa coronal, que, según la NASA, es una “enorme explosión de plasma y campo magnético que sale disparada del Sol”.

Una eyección de masa coronal (EMC, por sus siglas en inglés) se caracteriza por “expulsar grandes cantidades de material solar en forma de enormes burbujas de partículas cargadas (plasma) atravesadas por líneas de campo magnético”, explicó la ESA en su página web.

La EMC que detectó la ESA viajaba aproximadamente 1.500 kilómetros por segundo y, además, tenía una llegada prevista a la Tierra prevista para el 12 o 13 de noviembre. “Esperamos que una tercera llegue hoy más tarde o mañana. El impacto de esta tercera CME dependerá en gran medida de si se fusiona con las dos primeras o no”, anotó Luntama.

En el comunicado, la ESA además señaló que “este evento no representa un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra”; sin embargo, el impacto de la tormenta geomagnética resultante sí podría ser “grave”.

Entre estas consecuencias “graves”, dijo la ESA, están la afectación a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación en las partes de la Tierra expuestas en el momento de la llegada de la tormenta. Estas podrían ser Europa, África y Asia. En Colombia no tendrá repercusión.

“Hemos observado más EMC que están siendo expulsadas desde el Sol, por lo que se prevé que la intensa actividad espacial continúe durante la segunda mitad de esta semana”, agregó la ESA en el comunicado.

💥 ¿Qué son las erupciones solares?

En su página web, la ESA explicó que nos referimos a las llamaradas solares cuando se presenta “una tremenda explosión en el Sol que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos “retorcidos” (generalmente encima de las manchas solares) se libera repentinamente".

Durante unos pocos minutos, la materia se calienta a muchos millones de grados y “producen una ráfaga de radiación en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X y rayos gamma”, describió la ESA en su sitio web.

Las erupciones solares son clasificadas por los astrónomos de acuerdo con su brillo máximo en longitudes de onda de rayos X. Existen cinco categorías, que se enumeran aquí en orden de mayor a menor intensidad: clase X, clase M, clase C, clase B y clase A.

