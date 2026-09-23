El SGC explica qué está pasando con los sismos que siguen ocurriendo en Chocó y Tolima

Algunas zonas de Chocó y Tolima siguen reportando sismos que mantienen muchas preguntas entre las personas. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó en las últimas horas un boletín sobre lo que está ocurriendo en estas regiones y encontró comportamientos distintos: mientras en una zona de Chocó la actividad corresponde a una secuencia de réplicas tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, en otra se presenta un enjambre sísmico. En Chaparral, Tolima, además, se han registrado cientos de sismos desde el 20 de septiembre que…

Algunas zonas de Chocó y Tolima siguen reportando sismos que mantienen muchas preguntas entre las personas. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó en las últimas horas un boletín sobre lo que está ocurriendo en estas regiones y encontró comportamientos distintos: mientras en una zona de Chocó la actividad corresponde a una secuencia de réplicas tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, en otra se presenta un enjambre sísmico. En Chaparral, Tolima, además, se han registrado cientos de sismos desde el 20 de septiembre que apuntan en otra dirección.

En el primer caso, los sismos se concentran principalmente en los municipios de San José del Palmar, Litoral de San Juan y Sipí, a profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. Según el SGC, esta ubicación es consistente con sismicidad intraplaca, es decir, con eventos que ocurren al interior de la placa que se encuentra en proceso de subducción. Los epicentros de esta secuencia se distribuyen principalmente en dirección noreste-suroeste, de manera concordante con el plano de ruptura del sismo de magnitud 7,4. El comportamiento también corresponde al esperado para una secuencia de réplicas: después del terremoto principal se presentó una actividad elevada que ha disminuido progresivamente tanto en frecuencia como en magnitud.

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Hasta la fecha, la Red Sismológica Nacional de Colombia ha registrado más de 330 sismos asociados a este grupo. Dos tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 4,8 ML y ocurrió el mismo 10 de agosto a las 8:18 de la mañana.

Pero el comportamiento es diferente en otro grupo de sismos localizado en las inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Estos eventos ocurren a profundidades de entre 30 y 60 kilómetros y presentan una alineación preferente en dirección norte-sur. A diferencia de la primera secuencia, en este caso el SGC no observa el descenso progresivo de la actividad que caracteriza a las réplicas. Por el contrario, el número y la magnitud de los eventos presentan fluctuaciones y la actividad se mantiene. Por sus características, el fenómeno es lo que se conoce como enjambre sísmico.

En un enjambre, explica el SGC en su boletín, no existe un único sismo principal claramente dominante y los eventos de mayor magnitud pueden ocurrir en diferentes momentos de la secuencia. Hasta la fecha del reporte se habían registrado más de 1.500 sismos de este grupo, de los cuales 28 alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. La pregunta entonces: ¿qué podría estar provocando el enjambre?

El SGC señala que se trata todavía de respuestas preliminares. Una de las hipótesis es que el enjambre podría estar relacionado con la migración de fluidos provenientes de reacciones de deshidratación de minerales en la placa subducida a mayor profundidad hacia la base de la corteza continental y la cuña del manto de la placa superior. También plantea que su ocurrencia pudo haber sido favorecida por cambios en el estado de esfuerzos generados por el sismo de magnitud 7,4. Un evento de esa magnitud, explica la entidad, puede modificar el campo de esfuerzos en las rocas circundantes y favorecer la reactivación de estructuras cercanas, además de alterar localmente la presión de poros y la permeabilidad de los sistemas de fracturas.

También hay actividad sísmica en Chaparral

El SGC identifica además una segunda zona de actividad sísmica, esta vez en el municipio de Chaparral, Tolima. Según la entidad, esta sismicidad anómala comenzó el 20 de septiembre de 2026 y se concentra principalmente a profundidades menores de 30 kilómetros, lo que es consistente con sismicidad cortical. Hasta el momento, se han registrado al menos 280 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML.

De ellos, 11 habían alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

En este caso, el SGC plantea también una hipótesis preliminar: los cambios en el campo de esfuerzos producidos por el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto podrían haber favorecido la reactivación de algunas fallas presentes en el área de Chaparral. Sin embargo, el propio organismo advierte que se requieren análisis adicionales para determinar si realmente existe una relación entre el sismo de agosto y esta actividad sísmica en Tolima.

El SGC recuerda que Colombia es un país sísmicamente activo debido a la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe. En promedio, registra unos 2.400 sismos al mes, aunque la mayoría no son perceptibles y solo pueden detectarse mediante instrumentos especializados.

El organismo también reitera que, con el conocimiento científico disponible actualmente, no es posible predecir los sismos, es decir, determinar con anticipación dónde, cuándo o con qué magnitud ocurrirá uno. Por ello, recomienda mantener planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros, además de consultar las fuentes oficiales para conocer la evolución de la actividad sísmica.

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