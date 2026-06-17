Christina Koch, primera mujer en viajar a la Luna, recibe el premio Princesa de Asturias

La carrera espacial de Koch inició en 2013, cuando fue seleccionada como uno de los ocho integrantes de la clase de astronautas de la NASA. Foto: EFE - SERGEI ILNITSKY

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La astronauta estadounidense Christina Koch, quien se convirtió hace un par de meses en la primera mujer en viajar a la Luna, fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 este miércoles 17 de junio. El jurado consideró que “su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: ‘planeta Tierra, eres un equipo’”.

Se trata del último de los ocho Premios Princesa de Asturias que se otorgarán este año y que buscan exaltar la labor internacional científica, cultural, social y/o humanitaria por parte de personas o instituciones. En particular, el premio de la Concordia reconoce la labor de promoción de paz y solidaridad y, en general, el progreso de la humanidad.

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De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, Koch, quien fue elegida entre un total de 36 candidaturas de 16 nacionalidades difstintas, se destaca como una inspiración para las futuras generaciones, especialmente para las mujeres. El jurado también subrayó que la astronauta es un símbolo de la capacidad para sobreponerse a desafíos y obstáculos a través del trabajo, la colaboración y la empatía.

Cabe recordar que, en el marco de Artemis II, Koch hizo historia al viajar lo suficientemente lejos de la Tierra como para escapar de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, una hazaña que no había sido alcanzado por ninguna mujer hasta ahora. Tras la misión, que despegó el 1 de abril y concluyó diez días después, la astronauta transmitió un emotivo mensaje, durante una rueda de prensa.

“En una tripulación, las personas reman juntas por el mismo propósito, tienen las mismas preocupaciones y necesidades. Una tripulación está ineludiblemente, bellamente y con devoción, unida. Cuando, desde la nave, vimos la Tierra pequeña, nos preguntaron qué impresiones tuvimos. Honestamente, lo que me impactó no fue nuestro planeta, sino todo el espacio negro alrededor. La Tierra era un salvavidas colgando tranquilamente en el universo. No he aprendido todo lo que este viaje tiene por enseñarme, pero sí sé algo nuevo: planeta Tierra, ustedes son una tripulación”, aseguró.

Artemis II, misión en la que también viajaron los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, estableció el récord de la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406 771 kilómetros desde la Tierra. El equipo, además, orbitó la Luna, y tomó, por primera vez, imágenes de la cara oculta de nuestro satélite natural.

¿Quién es Christina Koch?

La astronauta galardonada nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, en el estado de Michigan (Estados Unidos) y desde muy joven quiso ser astronauta. Se graduó de Ingeniería Eléctrica y Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y posteriormente hizo una maestría en Ingeniería Eléctrica.

Su primer trabajo como ingeniera eléctrica fue en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Allí fue pieza clave en la elaboración de instrumentos científicos en varias misiones de ciencia espacial de esta agencia. Pero después, su vida profesional después dio un vuelco al convertirse en investigadora asociada del Programa Antártico de los Estados Unidos. Para esta misión tuvo que vivir durante un año en la Estación Admunsen-Scott del Polo Sur y una temporada en la Estación Palmer.

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También hizo parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), donde continuó trabajando en bases científicas remotas, desempeñándose como ingeniera de campo en Utqiagvik, Alaska y luego como jefa de estación del Observatorio de Samoa Americana.

En 2013, fue seleccionada como uno de los ocho integrantes de la clase de astronautas de la NASA. Cinco años después, en 2018, fue asignada a su primer vuelo espacial, una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

“Como ingeniera de vuelo en la ISS para las Expediciones 59, 60 y 61, ella y sus compañeros de tripulación contribuyeron a cientos de experimentos en biología, ciencias de la Tierra, investigación humana, ciencia física y desarrollo tecnológico”, explica la agencia espacial.

Luego, el 18 de octubre de 2019, ella y Jessica Meir realizaron la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la historia , un hito que se repitió dos veces más durante la misma misión. Tras 328 días consecutivos en el espacio, el récord de vuelo espacial más largo para una mujer, Koch regresó a la Tierra el 6 de febrero de 2020. En total, acumuló seis caminatas, pasando 42 horas y 15 minutos fuera de la nave.

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