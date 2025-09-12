Científicos creen saber a qué se deben los misteriosos puntos rojos en el universo

Impresión artística de una estrella con agujero negro (sin escala). Los misteriosos y diminutos puntos de luz descubiertos en los albores del universo podrían ser esferas gigantes de gas caliente tan densas que parecen las atmósferas de las estrellas típicas alimentadas por fusión nuclear; sin embargo, en lugar de fusión, están alimentadas por agujeros negros supermasivos en su centro que atraen rápidamente la materia, la convierten en energía y emiten luz. Foto: T. Müller - A. de Graaff - Max Planck Institute for Astronomy

Desde que el telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), el observatorio espacial más potente desarrollado por los humanos, publicó los primeros datos en 2022, varios científicos alrededor del mundo descubrieron unos misteriosos “pequeños puntos rojos” de los que, por el momento, no se tiene mucha información.

Inicialmente, varios investigadores sugirieron que los objetos podrían ser galaxias tan maduras como nuestra Vía Láctea. Para que se haga una idea, esta tiene 13.600 millones de años, es decir, se formó entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang.

Ahora, tres años después de que se identificaran por primera vez estos pequeños puntos rojos, un equipo internacional de astrónomos y físicos publicó un estudio en el que plantean una nueva hipótesis. Estos misteriosos objetos no serían galaxias, sino algo completamente nuevo, argumentan en un artículo científico publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

De acuerdo con sus análisis, los científicos creen que los pequeños puntos rojos serían esferas gigantes de gas caliente “tan densas que parecen las atmósferas de las estrellas típicas alimentadas por fusión nuclear”. La diferencia, aclaran, es que en vez de fusión, estarían siendo alimentadas por agujeros negros supermasivos en su centro, que atraen tan rápido la materia que la convertirían en energía y emitirían luz.

En otras palabras, serían agujeros negros que absorben enormes cantidades de materia y emiten luz.

Joel Leja, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE. UU.) y uno de los autores del artículo, explicó que “observamos suficientes puntos rojos hasta que vimos uno que tenía tanta atmósfera que no podía explicarse como las estrellas típicas que esperaríamos encontrar en una galaxia. En realidad, es una respuesta elegante, porque pensábamos que era una pequeña galaxia llena de muchas estrellas frías separadas, pero en realidad es, efectivamente, una estrella gigantesca y muy fría”.

Bingjie Wang, becario del Hubble de la NASA, agregó que “si esta interpretación es correcta, implica que las estrellas se formaron a través de procesos extraordinarios que nunca antes se habían observado”.

Eso sí, Leja advirtió que esta es, hasta ahora, “la mejor idea que tenemos y, de hecho, la primera que encaja con casi todos los datos, por lo que ahora tenemos que desarrollarla más”. En ese proceso, reconoció el científico, se podría confirmar la hipótesis que manejan o rechazarse. “No pasa nada por equivocarse. El universo es mucho más extraño de lo que podemos imaginar y lo único que podemos hacer es seguir sus pistas. Todavía nos esperan grandes sorpresas”.

Eso sí, los científicos creen, por el momento, que los pequeños y misteriosos puntos rojos podrían ser “estrellas agujero negro en la primera fase de formación de los agujeros negros que vemos hoy en día en las galaxias: agujeros negros supermasivos en su etapa infantil”.

