Científicos encontraron una molécula formada hace más de 10.000 millones de años

Esta ilustración artística muestra la enana marrón El Accidente que alberga una atmósfera llena de nubes de polvo y gas

Por primera vez, un grupo de astrónomos detectó silano (SiH₄), una molécula compuesta de silicio e hidrógeno, en la atmósfera de una enana marrón. El hallazgo, logrado con el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA y el telescopio Gemini Sur en Chile, confirma una predicción de larga data sobre la química de estos cuerpos, pero que nunca había podido observarse ni siquiera en gigantes gaseosos de nuestro Sistema Solar como Júpiter o Saturno.

El descubrimiento ocurrió en un objeto muy particular, apodado “El Accidente”, una enana marrón con rasgos que desconciertan a los astrónomos: combina propiedades de enanas jóvenes y cálidas con características de otras mucho más frías y antiguas. Esta rareza explica por qué fue tan difícil de identificar y estudiar en sus primeras observaciones.

“Es un objeto que rompe las categorías”, explicaron los investigadores a The Guardian. “Y justo por eso es una ventana única para entender procesos químicos que no vemos en otros mundos”.

“El Accidente” fue descubierto en 2020, casi de manera fortuita, por un voluntario del proyecto de ciencia ciudadana Backyard Worlds: Planet 9. Su extraña firma luminosa llamó la atención del equipo de astrónomos, que comenzó a rastrear el objeto con telescopios cada vez más potentes.

La primera pista vino de observaciones en el infrarrojo cercano realizadas por Sandy Leggett con el telescopio Gemini Sur. Esos datos abrieron la puerta para que Aaron Meisner y su equipo diseñaran una campaña más ambiciosa con el Webb.

La sorpresa llegó cuando los espectros del JWST confirmaron la huella inequívoca del silano en la atmósfera. Aunque se había teorizado sobre su papel en la formación de nubes en planetas gigantes, jamás se había visto en acción. Este es el primer registro directo de la molécula en un objeto planetario o subestelar.

La clave, dicen los científicos, está en la edad de “El Accidente”: se estima que surgió hace entre 10.000 y 13.000 millones de años, cuando el Universo aún era joven y los elementos químicos eran escasos. En ese ambiente primitivo, el silicio podía combinarse fácilmente con hidrógeno para formar silano.

En mundos más recientes, como Júpiter, la historia fue distinta. Allí, la abundancia de oxígeno hace que el silicio se una con este elemento y forme compuestos más pesados, que se hunden en las profundidades de la atmósfera y resultan invisibles a nuestros telescopios.

“El Accidente es un fósil viviente”, explicó Jackie Faherty a The Guardian. “Nos muestra cómo la química primordial del cosmos todavía puede sobrevivir en algunos objetos extremos”.

La detección de silano no solo confirma predicciones sobre las atmósferas de gigantes gaseosos, sino que abre una nueva ventana para investigar la evolución de planetas y enanas marrones. También revela cómo las condiciones químicas del Universo temprano dejaron una huella en los mundos que nacieron entonces, huella que aún hoy es posible observar.

En otras palabras, este objeto oscuro y esquivo nos recuerda que cada enana marrón, incluso aquellas que parecen un “accidente”, puede guardar secretos sobre la historia más antigua del cosmos.