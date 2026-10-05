Científicos descubren nuevas especies de arañas de mar: una tiene ojos rojos y tres labios

Como explican los investigadores en un estudio publicado en la revista Organisms Diversity & Evolution , se trata de especies diminutas. En el caso de la primera especie descrita, la Tanystylum kiixin, esta mide 0,48 milímetros. Además, en el espécimen analizado por los investigadores, se observó la formación de huevos a lo largo de sus extremidades.

Un grupo de científicos reportó el descubrimiento de dos nuevas especies de arañas de mar, también conocidas como picnogónidos, en el mar de Salish, ubicado entre Estados Unidos y Canadá.

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Cabe recordar que, en el caso de las arañas marinas, las hembras tienen ovarios repartidos por sus extremidades que producen huevos que salen por un poro específico. Posteriormente, durante el apareamiento, el macho utiliza sus extremidades para recoger estos huevos, mojarlos con una sustancia secretada por sus patas y pegarlos a su propio cuerpo para criarlos.

“Las extremidades de T. kiixin, con las que transporta los huevos, son mucho más pequeñas y poco ágiles que en otras especies, lo que impide que el animal se acicale eficazmente”, precisó, a través de un comunicado, la Universidad de Columbia Británica, donde se realizó parte de la investigación.

Por su parte, también se describió a Callipallene pilosuspedes, que mide alrededor de 0,59 milímetros. De hecho, este nombre es un homenaje a las largas espinas curvas que cubren la parte inferior de sus patas, al ser un juego de palabras con la expresión latina que significa “pies peludos”. Presenta ojos rojos, una probóscide corta con garras para agarrar la comida antes de morderla y una boca triangular de tres labios cubierta de zarcillos sensoriales.

La boca de tres labios y llena de zarcillos de la Callipallene pilosuspedes, a 30 micrómetros. / Cormac Toler-Scott. Foto: Toler-Scott

“Las arañas marinas aparecieron hace unos 500 millones de años. Emparentadas con los escorpiones, las arañas y los cangrejos herradura, son artrópodos que nunca han abandonado el océano, pero que se parecen a sus primos arácnidos, salvo por el número de patas —que puede llegar a ser de hasta 12— y por su probóscide succionadora. Su tamaño varía desde menos de un centímetro hasta más de 70 centímetros en la Antártida, y cazan en las profundidades en busca de presas más pequeñas para alimentarse”, recuerda en un comunicado la Universidad de Columbia Británica.

¿Cómo fueron descubiertas estas especies? Como cuenta el autor principal, Cormac Toler-Scott, en una entrevista con la UBC, la motivación principal del estudio era “saber cómo afectan el cambio climático y la intervención humana a las arañas marinas, ya que los invertebrados marinos del mar de Salish se encuentran especialmente en peligro, y no encontré nada al respecto. Esto se debe, en gran medida, a que la gente no sabe mucho sobre qué especies existen aquí ni cuál es su modo de vida”.

Para profundizar en este conocimiento, se realizaron una serie de salidas de campo realizadas por los investigadores entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. En estas salidas de campo, se recolectaron 150 individuos hallados en profundidades de hasta 18 metros. Luego se realizaron análisis de ADN, así como observaciones en microscopio para diferenciar las diferentes especies.

Según los investigadores, el hecho de que se hayan descubierto dos especies en un periodo de búsqueda tan pequeño muestra la biodiversidad que aún queda por describir en el planeta. “Solo he tenido una temporada de campo, pero sin duda hay más diversidad ahí fuera que aún no hemos documentado”, concluye Toler-Scott.

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