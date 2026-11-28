Un grupo internacional de científicos decubrió, por accidente, un sistema estelar, es decir, un conjunto de estrellas que se mantienen unidas por la fuerza de gravedad, ubicado a apenas 28 años luz de nuestro planeta. El sistema, que fue descrito recientemente por los astrónomos en la revista Astronomy & Astrophysics, cuenta con tres estrellas. Dos de ellas son enanas blancas, que en palabras sencillas, son los restos de estrellas similares al Sol que quedan cuando estas agotan su combustible.

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“En realidad, estábamos buscando planetas”, declaró, a través de un comunicado, Étienne Artigau, principal autor del estudio e investigador del Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (IREx) de la Universidad de Montreal, en Canadá. “En cambio, encontramos algo mucho más sorprendente”.

A través de un instrumento de alta precisión del telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT), denominado SPIRou, los científicos identificaron una estrella enana roja cercana que tenía un comportamiento inusual.

“Normalmente, medimos fluctuaciones en la velocidad de una estrella de solo unos pocos metros por segundo”, contó Atanas Stefanov, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y coautor del estudio. “En este caso, sin embargo, detectamos un cambio de casi 16 kilómetros por segundo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que lo que habíamos encontrado no era un planeta ordinario, sino un sistema mucho más masivo".

Para aclarar sus dudas y resolver este misterio, el equipo utilizó otro telescopio, el Gemini North, que también se encuentra en Mauna Kea, en Hawái (Estados Unidos). La potente capacidad de imagen de alta resolución de este instrumento les permitió a los astrónomos detectar una tenue compañera, una estrella enana blanca, que orbitaba la enana roja. Mucho más lejos, había una segunda enana blanca.

Según explicaron los investigadores, las estrellas forman un extraño sistema triple, al cual denominaron Welopōʻai, y no hay alguno que se le compare en un radio de 100 años luz de la Tierra. Mientras que la enana roja y una enana blanca orbitan muy cerca, una alrededor de la otra, la segunda enana blanca orbita alrededor de ellas, a una distancia mucho mayor.

El equipo, además, determinó que este sistema tiene una masa mayor a la mitad de la de nuestro Sol. Sin embargo, estiman que antes de convertirse en una estrella enana blanca, esta pudo haber sido un 40 % más grande que el Sol y, al acercarse al final de su vida, su tamaño debería haber aumentado a tal punto de absorber a la enana roja cercana y fusionarse con ella. Sin embargo, para sorpresa de los astrónomos, eso no ocurrió en Welopōʻai. Su descubrimiento, entonces, desafía la comprensión que se tiene hasta ahora sobre cómo las estrellas nacen, mueren e interactúan entre sí.

“Este sistema no debería existir”, apuntó Patrick Dufour , especialista en enanas blancas de la Universidad de Montreal y coautor del estudio. “No tenemos una explicación clara de cómo llegó hasta aquí. Esa es la pregunta que guía nuestras próximas observaciones”.

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