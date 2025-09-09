Científicos detectan una explosión cósmica nunca antes vista, ¿de qué se trató?

GRB 250702B, un estallido de rayos gamma inusualmente largo y repetitivo. Foto: ESO

Las explosiones más potentes en el universo se conocen como ‘explosiones de rayos gamma’ (GRB, por sus siglas en inglés). Se producen normalmente por la destrucción catastrófica de estrellas. Un grupo de astrónomos detectó recientemente una explosión de rayos gamma, para la cual todavía no tienen una explicación completa.

Se trató de la explosión de rayos gamma 250702B. Más allá del número por el que difícilmente será recordada, este fenómeno llamó la atención de los científicos, pues se repitió durante todo un día.

De hecho, ese es el título con el que los astrónomos, liderados por el profesor Antonio Martin-Carrillo, de la University College Dublin, dieron a conocer su hallazgo. En un artículo publicado en la revista académica The Astrophysical Journal Letters, Carrillo y sus colegas describieron ‘El GRB 250702B, que se repitió durante todo un día: un transitorio extragaláctico único’.

“Este evento no se parece a ningún otro observado en 50 años de observaciones de GRB. Los GRB son eventos catastróficos, por lo que se espera que se produzcan una sola vez, ya que la fuente que los produce no sobrevive a la dramática explosión”, explicó Martin-Carrillo.

El evento que observaron los astrónomos “nos desconcertó”, en palabras del científico. “No solo porque mostró una actividad potente repetida, sino también porque parecía ser periódico, algo nunca visto antes”, agregó el autor principal del estudio.

¿Qué pudo haber causado este particular evento? Los científicos aún no tienen una respuesta clara, pero sí algunas hipótesis. “Si una estrella masiva —aproximadamente 40 veces la masa del Sol— hubiera muerto, como en los GRB típicos, entonces tendría que tratarse de un tipo especial de muerte en la que parte del material siguiera alimentando el motor central. Alternativamente, la periodicidad de los destellos de radiación gamma podría deberse a una estrella desgarrada por un agujero negro, un fenómeno conocido como evento de disrupción por marea (TDE, por sus siglas en inglés)”, explicó Martin-Carrillo.

Sin embargo, esa explicación, continua el profesor, no cabría para el evento observado, pues para explicar las propiedades de la explosión captada se necesitaría “una estrella inusual destruida por un agujero negro aún más inusual, probablemente el tan buscado ‘agujero negro de masa intermedia’”.

Por eso, dicen los científicos, cualquiera de las dos opciones sería la primera vez que se da, lo que haría que este evento fuera extremadamente único. Eso, sin contar que la explosión de rayos gamma capturada por los astrónomos duró entre 100 y 1.000 veces más de lo que duran la mayoría de los GRB.

El siguiente paso para los astrónomos será seguir obteniendo más datos del evento, esta vez con ayuda del James Webb. “Seguimos recopilando más datos. Determinar la distancia real de este evento será clave para medir su verdadera energía y nos ayudará a mejorar nuestros modelos físicos. Todavía no estamos seguros de qué lo produjo ni si alguna vez podremos averiguarlo, pero con esta investigación hemos dado un gran paso adelante para comprender este objeto tan inusual y emocionante”, concluyó Martin- Carrillo.

