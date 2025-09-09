No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Descubren en Jerusalén rara moneda de oro con la imagen de conocida reina egipcia

Arqueólogos hallaron en la Ciudad de David una moneda de 2.270 años de antigüedad, acuñada en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo III. Es la primera de este tipo encontrada fuera de Egipto en excavaciones organizadas.

Redacción Ciencia
09 de septiembre de 2025 - 06:26 p. m.
Berenice II, esposa de Ptolomeo III, fue conocida por su influencia política y por su lugar en la tradición cultural helenística, que incluso inspiró el famoso poema “La cabellera de Berenice”, atribuido a Calímaco y difundido siglos más tarde por Catulo.
Foto: Eliyahu Yanai, City of David
Un equipo de arqueólogos en Jerusalén descubrió una moneda de oro excepcionalmente rara que representa a la reina egipcia Berenice II. El hallazgo, realizado en el área arqueológica de la Ciudad de David, corresponde al periodo helenístico y ha sido fechado en torno a 2.270 años atrás, durante el reinado de Ptolomeo III, gobernante del Reino Ptolemaico de Egipto.

De acuerdo con la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés), la pieza fue probablemente acuñada en Alejandría y podría haber formado parte de una serie de monedas entregadas a soldados que participaron en la Tercera Guerra Siria (246–241 a. C.), un conflicto entre Egipto y el Imperio seléucida de Siria.

Robert Kool, jefe de numismática de la IAA, destacó la rareza del hallazgo: “En los últimos 100 años solo se han encontrado 17 monedas de este tipo. Esta es la primera descubierta fuera de Egipto y en el marco de excavaciones organizadas”.

La moneda fue localizada por la arqueóloga Rivka Langler en un sector conocido como el estacionamiento Givati, parte del núcleo antiguo de Jerusalén. “Estaba cribando la tierra de la excavación cuando de repente vi algo brillante. Al principio no podía creer lo que veía, pero segundos después estaba corriendo emocionada por el sitio”, relató Langler en un comunicado de la IAA.

Los Ptolomeos fueron una dinastía de origen macedonio fundada tras la muerte de Alejandro Magno por Ptolomeo I Sóter. Gobernaron Egipto entre 323 y 30 a. C., y consolidaron Alejandría como un centro político y cultural del Mediterráneo. La emisión de monedas con imágenes de los monarcas y sus consortes fue una práctica común para reforzar su poder y legitimidad.

Berenice II, esposa de Ptolomeo III, fue conocida por su influencia política y por su lugar en la tradición cultural helenística, que incluso inspiró el famoso poema “La cabellera de Berenice”, atribuido a Calímaco y difundido siglos más tarde por Catulo.

El hallazgo en Jerusalén aporta evidencia sobre la circulación de monedas de oro acuñadas en Egipto fuera de sus fronteras, en un contexto de guerras y alianzas que marcaron la región durante el periodo helenístico.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Por Redacción Ciencia

