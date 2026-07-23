Cohete de SpaceX colisionará contra la Luna en agosto y así podrá verse desde Suramérica

Imagen de referencia. Los restos del cohete impactarán la superficie lunar, cerca del cráter Einstein. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

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A principios de 2025, un cohete de SpaceX puso en órbita dos aterrizadores (el Blue Ghost-1 y el ispace Hakuto-R Resilience) rumbo a la Luna. Tras completar su última etapa, el Falcon 9 se convirtió en un fragmento más de basura espacial a la deriva. Sin embargo, tras analizar en detalle su trayectoria, varios científicos confirmaron que el cohete colisionará contra la Luna en las próximas semanas.

La colisión ocurrirá el próximo 5 de agosto de 2026. Según las estimaciones de 23 astrónomos, cuyo estudio del caso se conoció el pasado 17 de julio y se encuentra en proceso de revisión por pares, la etapa del cohete de SpaceX impactará la superficie lunar cerca del cráter Einstein.

“El destello de impacto y la columna de material eyectado resultante de este suceso podrían verse desde instalaciones de observación terrestres y espaciales”, se lee en la versión preliminar del estudio. “Se anima tanto a los astrónomos profesionales como a los aficionados a que intenten observar este fenómeno”.

Según estiman los investigadores, el objeto tiene una masa de alrededor de 4.000 kilogramos y, con una velocidad de impacto de 2.43 kilómetros por segundo, creará un nuevo cráter de entre 20 y 30 metros de largo en la Luna.

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Desde inicios de marzo, este evento había sido advertido por el astrónomo Bill Gray, responsable del software Project Pluto, utilizado para el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. “No supone ningún peligro para nadie, aunque sí pone de manifiesto cierta falta de cuidado a la hora de gestionar la basura espacial”, indicó Gray en una publicación en el sitio web del proyecto.

En la misma publicación, Gray apunta que más de 600 de estos cohetes Falcon 6 han sido lanzados en órbita. La mayoría han reingresado a la atmósfera de la Tierra, pero algunos se encuentran orbitando el Sol. En particular, este cohete ha orbitado nuestro planeta por más de un año.

Los investigadores recuerdan que no es la primera vez que un cohete ha colisionado contra el satélite natural de la Tierra. Por ejemplo, en 2022, la etapa superior del cohete de la misión china Chang’e-5 T1 impactó contra la Luna, causando cráteres de 16 metros de diámetro.

En este caso, el Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar, financiado por la NASA, destacó en una charla que el evento es una oportunidad única para estudiar impactos artificiales en la Luna y otros cuerpos celestes.

En ello concuerdan los autores del reciente estudio, quienes apuntan que será la primera vez que se podrá observar un destello de impacto natural o artificial en la parte iluminada de la superficie lunar desde la Tierra.

¿Cómo se podrá ver la colisión?

Como indican los astrónomos, la colisión se dará en dos momentos clave. El primero será un destello fugaz de menos de un segundo cuando el impacto vaporice el cohete, seguido de una columna de escombros y vapor levantándose sobre la superficie lunar durante varios minutos.

“Para tener más posibilidades de detectar el impacto, lo ideal es que el observador se encuentre en la oscuridad local. Con una hora prevista de impacto a las 06:35 UTC (1:35 de la madrugada en Colombia), esto da lugar a un límite geográfico en el que los observadores se encontrarán en la oscuridad en América del Sur y las zonas de latitudes bajas y medias de América del Norte. En teoría, es posible observar durante las horas diurnas, pero, por lo general, resulta más complicado debido al brillo del cielo”, se lee en el estudio.

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Quienes intenten observar el evento necesitarán un telescopio, ya que no será visible a simple vista o con binoculares. Además, las observaciones podrán realizarse en luz visible o infrarroja. Para capturar el destello, según el grupo de investigadores, lo ideal será usar cámaras de alta velocidad (de al menos 20 fotogramas por segundo) para no perder el impacto entre fotogramas y para detectar la columna de polvo.

Los astrónomos subrayaron que, con el renacido interés por la exploración de la Luna, el choque de objetos artificiales contra su superficie será cada vez más frecuente. Para evitar que la basura espacial se acumule sin control alrededor de la Luna, dicen, será fundamental perfeccionar la vigilancia del espacio cislunar tanto desde la Tierra como desde el espacio.

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