A veces, damos por sentado que nuestras manos forman parte de nuestro cuerpo, pero ¿cómo…

El proceso de reconocer nuestra mano es un fenómeno complejo que ocurre en el cerebro y surge de una compleja interacción entre regiones que se activan de manera específica. Una nueva investigación , publicada en Nature Communications, registró la actividad neuronal de varias personas milisegundo a milisegundo. Ahora, los expertos del trabajo creen que sus resultados podrían ayudar a comprender las alteraciones en la percepción corporal después de un ictus.

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A veces, damos por sentado que nuestras manos forman parte de nuestro cuerpo, pero ¿cómo creamos esta experiencia? Investigadores del Instituto de Karolinska se propusieron averiguarlo.

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“Sabemos mucho sobre qué áreas del cerebro intervienen en la sensación de que el cuerpo es nuestro, pero bastante poco sobre cuándo se activan las áreas y cómo interactúan entre sí. En este estudio hemos podido ver de cerca cómo se desarrollan los patrones de actividad en el cerebro a lo largo del tiempo”, afirma el investigador del centro sueco, Henrik Ehrsson.

Una mano artificial

Para saberlo, un total de 45 voluntarios participaron en un experimento en el que los participantes pudieron percibir una mano artificial muy realista como parte de su propio organismo.

Dos brazos robóticos aplicaron de forma simultánea toques breves y ligeros en la mano de goma –que los participantes veían– y en la mano izquierda, oculta tras la pantalla. Midieron la actividad cerebral mediante magnetoencefalografía y compararon la actividad cerebral de los golpes en ambos apéndices.

Después, analizaron la función cerebral de los 28 participantes que experimentaron sensaciones con la mano de goma y crearon una serie de vídeos que mostraban cuándo y dónde se producía la actividad.

Observaron tres fases distintas relacionadas con la sensación de que la mano sintética les pertenecía. La primera comenzaba antes del contacto y, tras ella, le seguía un serie de patrones de actividad en diversas partes del hemisferio derecho —incluidos los lóbulos frontal, parietal y el cerebelo— antes de que el hemisferio izquierdo también entrara en acción.

“El hecho de que la actividad comenzara antes de que se tocara la mano demuestra que las expectativas del cerebro sobre lo que vamos a sentir se vinculan a la experiencia consciente del cuerpo como propio”, explica el investigador del instituto sueco y coautor del estudio, Daniel Lundqvist. “Este trabajo muestra cuándo, en qué orden y cómo las diferentes regiones cerebrales ayudan a combinar la información de los distintos sentidos y generar una experiencia unificada de nuestro cuerpo”.

Tras un ictus

Durante las dos primeras fases, observaron actividad en el hemisferio derecho de forma casi exclusiva, lo que explicaría por qué algunas personas dejan de percibir su brazo izquierdo como propio tras un ictus, según apuntan los investigadores. “En estudios futuros, queremos comparar los patrones de actividad cerebral asociados a la mano derecha e izquierda para comprender mejor las diferentes funciones de los hemisferios cerebrales".

“Cuando los participantes sufren uno de estos accidentes cerebrovasculares, pierden la sensación de que el brazo izquierdo (por lo general) les pertenece debido a una lesión en el hemisferio derecho del cerebro”, afirma Ehrsson. También queremos colaborar con investigadores especializados en este tipo de accidentes para estudiar este fenómeno en otros pacientes”, concluye.

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