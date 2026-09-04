Cómo sonarse la nariz y otros ganadores de los Ig Nobel, que premia la ciencia divertida

Ceremonia de entrega de los premios que, por primera vez en 36 años, se llevó a cabo por fuera de Estados Unidos. Foto: Improbable Research

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Una definición más precisa del beso; la respuesta a por qué los bebés huelen rico para sus padres, pero los adolescentes no; y las pruebas que muestran que las personas de clase alta son más propensas a robar dulces de los niños, fueron algunos de los estudios galardonados en la más reciente edición de los Premios Ig Nobel, que reconoce investigaciones insólitas que “hacen reír a la gente y luego pensar”.

Por primera vez en los 36 años de historia que tiene este premio, la gala de premiación se llevó a cabo en Zúrich (Suiza) este jueves 3 de septiembre. Hasta el momento, la entrega del premio se había realizado en prestigiosas universidades de Estados Unidos, como Harvard, MIT o la de Boston.

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Marc Abrahams, editor de la revista Annals of Improbable Research (AIR), que organiza el premio, explicó en marzo de este año que el cambio de sede respondía a que “durante el último año, se ha vuelto peligroso para nuestros invitados visitar el país. No podemos, en conciencia, pedirles a los nuevos ganadores, ni a los periodistas internacionales que cubren el evento, que viajen a Estados Unidos este año”.

En esta ocasión, varios ganadores del premio Nobel (los que fueron inventados por Alfred Nobel), como Esther Duflo y Abhijit Banerjee (ganadores del Nobel de Economía en 2019), Michel Mayor (Premio Nobel de Física en 2019) y Tim Hunt (Premio Nobel de Medicina en 2001), asistieron a la ceremonia para entregar el galardón.

Pasando a los ganadores de este año, el Premio IG Nobel de Biomecánica fue entregado a tres investigadoras del Reino Unido y Estados Unidos por idear una definición más precisa del beso. En un estudio, publicado en enero de este año, señalaron que se trata de “interacciones no agonísticas que implican contacto oral-oral intraespecífico dirigido con cierto movimiento de los labios/piezas bucales y sin transferencia de alimento” en hormigas, aves, osos polares y humanos.

En 2012, una serie de investigadores reunió pruebas para demostrar que las personas de clase alta son más propensas a robar dulces de los niños y a participar en otros comportamientos poco éticos. Este estudio, publicado en la reconocida revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) les llevó a ganar el Premio Ig Nobel 2026.

Un equipo interdisciplinar, formado por investigadores de India, Francia, Japón y Estados Unidos, logró demostrar que las proteínas de la leche de las cucarachas vivíparas contienen tres veces más energía que las proteínas de la leche de vacas. Por este estudio, publicado en 2016, ganaron el Premio Ig Nobel de Química.

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El fallecido científico japonés Tokuji Unno publicó en 1997 un estudio titulado: Cómo sonarse la nariz: un estudio aerodinámico del acto de sonarse la nariz. Casi 20 años después, fue reconocido con el Premio Ig Nobel de Medicina.

Hace un par de años, varios investigadores de Brasil y Australia pisaron suavemente varias partes de distintas serpientes venenosas. Este experimento, realizado en diferentes momentos del día y a distintas temperaturas, quería encontrar qué induce o no a que una serpiente venenosa muerda a un humano. Su investigación, publicada en 2024, los hizo ganadores del Ig Nobel de Biología.

Sin embargo, en febrero de 2025, la revista que publicó el artículo anunció la retractación del original, entre otras, por cuestionamientos al método de “pisadas suaves” utilizadas por los investigadores. Ninguno de los autores del estudio original estuvo de acuerdo con la retractación.

El Premio Ig Nobel de Física de este año se entregó a varios científicos de Canadá, Estados Unidos, China y Arabia Saudita que trabajaron teórica y experimentalmente en diseñar un urinario sin salpicaduras.

Varios investigadores de China, Canadá, Estados Unidos y Egipto, que usaron, de manera pionera, los probóscides de mosquitos (el aparato bucal tubular del mosquito) como boquillas de impresión 3D de alta resolución, ganaron el Premio Ig Nobel de Tecnología. En un estudio, publicado en noviembre de 2025 en la revista Science Advances, dieron a conocer su proceso, que bautizaron “necroimpresión”.

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Los ganadores del Ig Nobel de olfato fueron un grupo de científicos europeos que encontró pruebas del porqué los bebés huelen de maravilla para sus padres, pero los adolescentes no.

El premio Ig Nobel de la Paz fue entregado a investigadores de Estados Unidos, Argentina y Australia, por encontrar que valoramos a los amigos que son crueles con las personas que nos caen mal.

Finalmente, cerrando la lista de ganadores, el premio Ig Nobel de Ciencias del Suelo se entregó a un grupo de investigadores que evaluó la salud del suelo con calzoncillos. Los científicos enterraron 1.000 pares idénticos de calzoncillos en más de 25 países y los desenterraron dos meses después.

“Los Premios Ig Nobel galardonan logros tan sorprendentes que provocan risa y, a la vez, reflexión. Estos premios buscan celebrar lo insólito, honrar la imaginación y estimular el interés por la ciencia, la medicina y la tecnología”, recuerda la organización que los entrega.

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