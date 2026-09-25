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Con científicos colombianos, arman el rompecabezas de la historia de los murciélagos

Investigadores de 64 países, incluido Colombia, se unieron en un esfuerzo sin precedentes para reconstruir la historia genética del único mamífero capaz de volar: el murciélago. Su trabajo fue publicado en la revista "Nature" y resuelve preguntas que han inquietado a los científicos por décadas como su lugar de origen.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
24 de septiembre de 2026 – 08:39 p. m.
Imagen de un individuo de "Vampyressa thyone" hallado en Perú.
Imagen de un individuo de "Vampyressa thyone" hallado en Perú.
Foto: Burton Lim

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Los últimos años no le han hecho justicia a los murciélagos. Cada vez que hay un brote de ébola, como el que sucedió recientemente en la República Democrática del Congo, las sospechas sobre el animal que actuó como reservorio recaen sobre los murciélagos (aunque sobre eso aún hay cierto grado de incertidumbre). Con el Sars-CoV-2, el virus que causó la pandemia del covid-19, sucedió algo similar: los llamados murciélagos de herradura fueron considerados como reservorios primarios, aunque hay evidencia de hubo un huésped intermediario entre…

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com
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