Para llegar a estos resultados, los científicos analizaron residuos radioactivos que quedaron en los dientes de las ballenas, en medio de las…

Un nuevo estudio revela que las orcas tendrían una esperanza de vida mayor a lo que creíamos. Hasta ahora, se consideraba que estas ballenas vivían hasta entre 50 y 60 años, pero un grupo de investigadores descubrió que un macho que quedó varado en 2015 en la isla de South Uist, en Escocia, habría vivido 65 años o más, haciéndolo uno de los machos de orca más longevos sobre los que se tiene registro.

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Con restos de pruebas nucleares, calculan la edad de una de las orcas macho más longevas

Para llegar a estos resultados, los científicos analizaron residuos radioactivos que quedaron en los dientes de las ballenas, en medio de las pruebas nucleares que se adelantaron en las décadas de 1950 y 1960. Básicamente, utilizaron señales de radiocarbono que, junto con isótopos estables, permiten obtener pistas de dónde habitaban las ballenas, qué comían y cuánto tiempo vivían.

En este caso, pusieron a prueba el método con dos cachalotes (Physeter macrocephalus) y tres orcas (Orcinus orca) que murieron en las costas escocesas en las últimas décadas.

“En este estudio, el equipo aprovechó el aumento y la disminución distintivos del radiocarbono causados ​​por las pruebas de armas nucleares y su posterior cese. Comparando esta señal con el radiocarbono preservado en las capas de los dientes, pudieron determinar si las capas se formaron antes, durante o después de las pruebas de armas y estimar cuándo se crearon las diferentes partes del diente”, indicó la Universidad de Glasgow, que dirigió la investigación.

El análisis de los científicos, entonces, arrojó una gran cantidad de nuevos datos sobre la vida de las ballenas, los cuales fueron publicados en la revista Frontiers in Marine Science. La evidencia de radiocarbono sugiere que uno de los machos de orca tenía alrededor de 65 años o quizás incluso más. “Hemos identificado una orca macho particularmente vieja que probablemente era significativamente mayor de lo que sugieren las capas de crecimiento”, afirmó Kieran Tierney, autor principal del estudio del Centro de Investigación Ambiental de las Universidades Escocesas.

De ese modo, los resultados del equipo representa una de las primeras evidencias directas de que, aunque las capas de crecimiento dental de las ballenas se crean anualmente durante la juventud y la mediana edad, son menos fiables como marcador de edad a medida que estos mamíferos marinos alcanzan la vejez.

Este tipo de hallazgos son relevantes porque medir la edad máxima de estos animales en la naturaleza es particularmente difícil. Además de que los investigadores no pueden rastrear a cada individuo para ver cuál vive más, tampoco un registro mundial completo sobre la longevidad de las orcas.

“Los resultados del estudio podrían ayudar a ampliar la comprensión científica de los ciclos de vida de las dos especies de ballenas, siendo una de las orcas estudiadas uno de los machos más longevos de su tipo jamás documentados”, apuntó la universidad.

Se cree que cada capa de crecimiento en el diente de una ballena se forma anualmente, como los anillos de un árbol. Los investigadores pusieron a prueba esta suposición por primera vez en cachalotes y orcas utilizando radiocarbono procedente de pruebas nucleares.

Su método busca rastros de carbono-14, un isótopo radiactivo formado durante las pruebas nucleares de las décadas de 1950 y 1960, en los dientes de las ballenas. Al observar los picos de carbono-14 en las capas de crecimiento de los dientes de las ballenas, los investigadores pueden determinar la fecha de nacimiento de la ballena y estimar su esperanza de vida total.

Se cree que las orcas macho tienen una esperanza de vida máxima de entre 50 y 60 años. Sin embargo, en un estudio reciente, publicado el 1 de octubre en la revista Frontiers in Marine Science , la huella de radiocarbono identificada en un macho varado sugirió que había vivido más de 65 años.

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