Crean, por primera vez, modelos completos de embriones humanos en laboratorio

Un modelo de embrión humano derivado de células madre en una fase de desarrollo equivalente a la de un embrión de día 14. El modelo presenta todos los compartimentos que definen esta fase: el saco vitelino (amarillo) y la parte que se convertirá en el embrión propiamente dicho, coronada por el amnios (azul), todo ello envuelto por células que se convertirán en la placenta (rosa). Foto: Instituto Weizmann de Ciencias

Un equipo de investigación del Instituto Weizmann de Ciencia, en Israel, publicó este miércoles (6 de septiembre), un trabajo en el que crearon modelos completos de embriones humanos a partir de células madres cultivadas en el laboratorio. (Puede leer: Resuelven misterio sobre unas piedras redondas de hace 1,4 millones de años)

Además, señalan los investigadores en su estudio publicado en Nature, lograron que crecieran fuera del útero hasta el día 14 de vida.

Según explicó el Instituto a través de un comunicado, “estos modelos sintéticos de embriones tenían todas las estructuras y compartimentos característicos de esta etapa, incluida la placenta, el saco vitelino, el saco coriónico y otros tejidos externos que aseguran el crecimiento dinámico y adecuado de los modelos”. (Le puede interesar: La “selfie” y la foto de la Tierra y la Luna juntas que tomó la misión solar india)

De acuerdo con los investigadores, esta es la primera vez que se logra crear modelos completos de embriones, pues los reportados por otros equipos de investigación previo a este trabajo, carecían de varias características claves para poder definirlos como un embrión postimplantación.

Los embriones se encuentran en la fase más temprana del desarrollo humano, incluso antes de que se formen los órganos. Por cuestiones éticas y técnicas, han sido muy difíciles de estudiar, dicen los investigadores, lo que ha llevado a que se conozca muy poco sobre esta etapa. (También puede leer: Una adolescente desentierra un cráneo de ballena de 34 millones de años)

Pero con estudios de este tipo, reconocen los científicos, esperan poder “arrojar nueva luz sobre los misteriosos inicios del embrión”.

Según Jacob Hanna, del Instituto Weizmann de Ciencias y quien dirigió el estudio, “ese primer mes sigue siendo en gran medida una caja negra. Nuestro modelo de embrión humano derivado de células madre ofrece una forma ética y accesible de asomarse a esa caja. Imita fielmente el desarrollo de un embrión humano real, en particular la aparición de su exquisita arquitectura”. (Puede interesarle: No, los opuestos podrían no atraerse en el amor como pensábamos)

Con este trabajo, explicaron los investigadores, se espera develar los misterios de las primeras fases del desarrollo embrionarios. Así mismo, puede ayudar a identificar las causas de diversos defectos congénitos, así como de la infertilidad.

“También podría conducir a nuevas tecnologías de cultivo de tejidos y órganos para trasplantes. Y podría ofrecer una vía para realizar experimentos que no pueden llevarse a cabo con embriones vivos, por ejemplo, determinar los efectos de la exposición a fármacos u otras sustancias en el desarrollo fetal”, apuntan los científicos. (Puede leer: En video: la nave de la India dio un pequeño salto en la Luna)

Cabe recordar que en varios países europeos existen amplios debates sobre las implicaciones éticas de este tipo de trabajos. En el Reino Unido, por ejemplo, existe el proyecto denominado Gobernanza de los modelos embrionarios basados en células madre.