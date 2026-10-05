¿Cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros de las Táuridas de 2026?

Como explica la Asociación Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), las Taúridas del Sur son una lluvia de meteoros compleja que se produce cuando la Tierra atraviesa una nube de restos, compuestos de polvo y pequeñas rocas asociadas con el cometa…

Desde hace un par de semanas, una de las últimas lluvias de meteoros de 2026 se encuentra activa y tendrá su pico en las próximas semanas. Se trata de las Táuridas del Sur, que irán hasta el 20 de noviembre y que son el producto de los escombros que ha dejado a su paso el cometa Encke.

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Como explica la Asociación Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), las Taúridas del Sur son una lluvia de meteoros compleja que se produce cuando la Tierra atraviesa una nube de restos, compuestos de polvo y pequeñas rocas asociadas con el cometa Encke. Dentro de esa nube hay zonas con mayor concentración de fragmentos. Por eso, el fenómeno tiene un pico entre el 4 y 5 de noviembre, que son los días cuando la Tierra cruza este enjambre de fragmentos que, al entrar a la atmósfera, se convierten en meteoros más brillantes de lo habitual.

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“Las Táuridas del Sur son ricas en bolas de fuego y suelen ser las responsables del aumento en el número de avistamientos de bolas de fuego entre septiembre y noviembre”, explica la AMS en su sitio web.

Vale recordar que, según la NASA, los meteoros son aquellos objetos del espacio que entran en la atmósfera de la Tierra (o de otro planeta, como Marte) a gran velocidad y se queman; las bolas de fuego o “estrellas fugaces” se llaman meteoros. “La mayor parte de estos restos de cometa tienen un tamaño que oscila entre el de un grano de arena y el de un guisante. Se desintegran en la atmósfera antes de llegar al suelo”, precisa la agencia espacial.

¿Cuál es el mejor momento para verlas?

Este evento astronómico puede ser visto en todas partes del mundo. Como explica el portal EarthSky, el mejor momento para verlas es entre la medianoche y el amanecer. Cabe recordar que durante esta lluvia de meteoros se registran, en promedio, cinco estrellas fugaces por hora.

Expertos recomiendan observar este evento en un lugar con pocas luces artificiales y un cielo despejado. Por su parte, la AMS asegura que la Luna estará en un cuarto menguante en la noche de mayor visibilidad, lo que generará condiciones de visibilidad en general favorables, con una interferencia limitada de la luz del satélite natural de la Tierra.

“Los meteoros de las Táuridas suelen moverse lentamente, pero a veces son muy brillantes. Estas lluvias a veces producen bolas de fuego, que reaparecieron cíclicamente en 2008, 2015 y 2022. La próxima lluvia o brote de bolas de fuego de las Táuridas está previsto para 2032”, indica el sitio web de EarthSky.

¿Por qué se llaman Táuridas?

Este evento astronómico se denomina de esta manera debido a que su radiante (es decir, es el punto celeste en el cielo desde el cual parecen originarse las trayectorias de los meteoros) está en la constelación de Tauro. Una de sus características más llamativas es que se producen meteoros lentos y brillantes, llamadas bolas de fuego, e incluso en ocasiones genera sonidos.

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