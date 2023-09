¿Cuántas células tenemos los humanos? Esto dice el cálculo más completo hasta ahora

Ilustración de células humanas. / Pixabay. Foto: Pixabay

Desde el colegio se enseña que las células son las unidades básicas de la vida y es muy posible que en la clase de biología haya tenido que hacer una maqueta con plastilina de cada una de sus partes o, como mínimo, pintarlas en un dibujo. (Puede leer: En la última semana, hubo 569 sismos en Colombia. ¿Dónde se registraron?)

Sin embargo, ¿se ha preguntado cuántas de esas unidades básicas de vida tiene o cuántas células componen su cuerpo? Un grupo de investigadores de Alemania, Estados Unidos y Canadá parece haber encontrado la respuesta en el cálculo más completo del que se tenga registro.

En su investigación titulada “Recuento de células humanas y distribución de tamaños”, publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los científicos “recopilaron un amplio conjunto de datos de más de 1.200 grupos celulares distintos”, como señalan en el documento. (Le puede interesar: Elon Musk en líos: denuncian que monos murieron en ensayos de sus chips cerebrales)

Según explica el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias, donde trabaja Ian Hatton, líder de la investigación, los científicos calcularon los rangos de tamaño, masa y número de células de cada grupo en 60 sistemas de tejidos. Esto lo hicieron en tres seres humanos de referencia: un hombre y una mujer adultos, y un niño.

“Por primera vez, hemos medido sistemáticamente el tamaño y la abundancia de las células en los principales tejidos y órganos, abarcando siete órdenes de magnitud, desde los minúsculos glóbulos rojos hasta las grandes fibras musculares”, comentó Hatton. (También puede leer: Tras 7 años, llega a la Tierra la misión de la Nasa que trae muestra de un asteroide)

Utilizando un “enfoque clásico de biología celular”, en contraposición de los trabajos contemporáneos que se han centrado en la elaboración de perfiles moleculares, los investigadores pudieron llegar a un cálculo final.

En promedio, dicen, un hombre puede llegar a tener aproximadamente 36.000.000.000.000 células. Esto, para que sea más fácil de comprender, quiere decir 36 billones de células. Mientras tanto, las mujeres tendrían 28 billones de células y un niño, de aproximadamente 10 años y que pese 32 kilogramos, tendría 17 billones. (Puede interesarle: El reto de enseñar conceptos científicos)

Además de estimar la cantidad total de células, los investigadores también descubrieron una “sorprender relación casi inversa entre el tamaño y la abundancia de las células”. En otras palabras, a medida que las células son más grandes, su cantidad disminuye. Esto, además, llevaría una compensación entre las variables, por lo que “las células de todos los tamaños contribuyen por igual a la biomasa del organismo”, comentan desde el Instituto.

Los autores de este trabajo esperan que este índice celular les ayude a los biólogos a adelantar los estudios moleculares y avanzar en la comprensión médica. Además, señalan, podría ser útil para el desarrollo de fármacos, los diagnósticos médicos y la modelización de la progresión de enfermedades. (También puede leer: Mercurio será visible desde la Tierra durante este fin de semana y así podrá verlo)

Adicionalmente, los científicos han desarrollado una herramienta pedagógica para aquellas personas que quieran conocer más sobre el mapa del árbol celular humano. Para acceder, puede dar clic aquí.