El estudio ha permitido identificar dos posibles linajes humanos del Pleistoceno medio y superior: uno con afinidades denisovanas y otro más primitivo, cuya identidad evolutiva aún se desconoce. Los fósiles proceden de las cuevas de Chuanshandong y…

Un equipo internacional de investigadores, cuyo primer firmante es Song Xing, científico afiliado al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), acaba de publicar en la revista Nature un estudio sobre cuatro dientes fósiles hallados en dos cuevas del sur de China.

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El estudio ha permitido identificar dos posibles linajes humanos del Pleistoceno medio y superior: uno con afinidades denisovanas y otro más primitivo, cuya identidad evolutiva aún se desconoce. Los fósiles proceden de las cuevas de Chuanshandong y Longchuandong, situadas en los distritos de Long’an y Luzhai, pertenecientes a las ciudades de Nanning y Liuzhou, respectivamente, en Guangxi.

Esta región forma parte de Lingnan, un territorio de transición entre las zonas subtropicales y tropicales del sur de China, caracterizado por su paisaje kárstico y la riqueza de su registro fósil de mamíferos del Pleistoceno, pero en el que escasean los restos humanos de este periodo.

Los trabajos de prospección iniciados en 2015 por el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) de la Academia China de Ciencias y el Instituto de Protección de Bienes Culturales y Arqueología de Guangxi permitieron recuperar en 2021 dos premolares en Chuanshandong, que podrían pertenecer a un mismo individuo de hace al menos 100 800 años, y un premolar y un molar en Longchuandong, datados en 104 500 y 42 600 años, respectivamente.

Para determinar las afinidades evolutivas de estos fósiles, el equipo, dirigido por Qiaomei Fu, del IVPP, ha combinado los análisis morfológicos y paleoproteómicos.

Las condiciones climáticas cálidas y húmedas del sur de China dificultan la conservación del ADN antiguo. Sin embargo, gracias a la paleoproteómica, los investigadores han logrado recuperar proteínas del esmalte de tres de los cuatro dientes fósiles, cuyo análisis también ha permitido determinar que pertenecieron a individuos de sexo masculino.

Dos linajes humanos diferentes

Los dientes de Longchuandong presentan características morfológicas y moleculares que permiten atribuirlos a una población con afinidades denisovanas.

El molar guarda una notable semejanza con uno de los fósiles recuperados en la cueva de Denisova, en el macizo de Altái (Siberia), mientras que las proteínas del esmalte contienen una variante de aminoácidos identificada en otros restos atribuidos a este linaje humano.

Se trata de la primera evidencia de la presencia de denisovanos en la región de Lingnan. Este hallazgo amplía su distribución geográfica conocida y refuerza la hipótesis de su capacidad de adaptación a ambientes muy diversos, desde las frías regiones de Siberia y las grandes altitudes de la meseta tibetana hasta las zonas tropicales y subtropicales de Asia.

Por su parte, los premolares de Chuanshandong presentan una combinación de rasgos primitivos y derivados que dificulta su atribución a cualquiera de los grupos humanos conocidos.

Entre sus características moleculares destaca la presencia de una variante ancestral compartida con Homo antecessor, de la sierra de Atapuerca (Burgos), y con los grandes simios no humanos, pero ausente en neandertales, denisovanos y humanos modernos.

También presentan otra variante característica de las poblaciones asiáticas de Homo erectus del Pleistoceno medio.

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Un posible refugio geográfico

Los autores plantean la posibilidad de que los fósiles de Chuanshandong pertenezcan a un linaje humano primitivo que habría sobrevivido hasta el Pleistoceno superior en el sur de China.

Las particulares condiciones ecológicas de Lingnan podrían haber favorecido la persistencia de poblaciones arcaicas en esta región, que habría actuado como refugio geográfico. No obstante, serán necesarios nuevos hallazgos fósiles y datos moleculares para esclarecer el origen de este linaje humano y su posible relación evolutiva con Homo erectus.

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Esta investigación ha contado con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC), el Programa de Promoción del Talento Arqueológico de China, la Fundación Científica New Cornerstone y el Programa de Grandes Proyectos de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales de China.

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