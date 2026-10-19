Científicos descubren un cometa a más de 1.300 millones de kilómetros de la Tierra

La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) identificó un cometa nunca antes registrado, a aproximadamente 1.300 millones de kilómetros de la Tierra, a través de imágenes tomadas entre el pasado 16 y 24 de septiembre. Para lograr este hallazgo, un grupo de científicos, entre ellos Mikko Pöntinen de la Universidad de Helsinki (Finlandia), desarrolló un software capaz de detectar pequeños objetos en movimiento del Sistema Solar, capturados por el telescopio espacial Euclid.

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“Me emocionó ver que el software señalaba una "raya" difusa en varias imágenes, resultado de un objeto que se movía rápidamente”, declaró Pöntinen. “Al predecir su posición, pude identificarlo en otras imágenes, encontrándolo en un total de cinco conjuntos de imágenes. Una inspección posterior reveló que tenía una nube difusa a su alrededor, indicando un objeto activo, como un cometa que está desprendiendo polvo y gas”.

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De acuerdo con la ESA, el descubrimiento es “impresionante”, pues Euclid, en principio, se diseñó para tomar imágenes estables y profundas de galaxias lejanas, más no para capturar objetos en movimiento como los cometas. En otras palabras, el telescopio fue creado para evitar franjas abundantes en asteroides y cometas en el Sistema Solar, con el fin de reducir el brillo y facilitar la captura de imágenes del espacio profundo.

“Se espera que Euclid descubra muy pocos cometas, por lo que fue una feliz coincidencia que la combinación de la órbita del cometa y el escaneo del telescopio capturaran el objeto en múltiples imágenes”, dijo, por su parte, Bruno Altieri, científico del archivo de Euclid.

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Luego de hacer las respectivas comparaciones con los catálogos de cometas y asteroides conocidos, y de consultar al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, los científicos concluyeron que se trata de un cometa que, hasta ahora, era desconocido. Lo denominaron C/2026 S1 (Euclid); es el primero descubierto en el marco de esta misión de la ESA y ahora se suma a los más de 4600 cometas que se han acercado al Sol y han podido ser observados por el ser humano.

Durante varios días, el equipo siguió la trayectoria del cometa para calcular su ubicación, su velocidad y la distancia máxima que alcanzaría con respecto al Sol, encontrando que se alejaría hasta 1,5 billones de kilómetros. Eso quiere decir que C/2026 S1 (Euclid) solo regresaría hasta dentro de unos 345.000 años. La última vez que el cometa visitó el sistema solar interior fue en el Pleistoceno Medio tardío, cuando los mamuts lanudos habitaban Europa central.

Según explica el Grupo de Trabajo Científico de Objetos del Sistema Solar del Consorcio Euclid, los cometas son restos del nacimiento del Sistema Solar, que se dio hace unos 4.600 millones de años. Se originan en la lejana Nube de Oort y, al acercarse al Sol, empiezan a emitir gases y pueden ser percibidos por los científicos. Uno de los más reconocidos es el cometa Halley, que vuelve a la Tierra cada 76 años.

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