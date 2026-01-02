Descubren la cremación más antigua de África: una pira de fuego y un ritual de 9.500 años

El artículo científico, publicado en la revista Science Advances, describe un evento ocurrido hace unos 9.500 años en Malawi, en el centro-sur de África. /Getty Foto: Getty Images - Getty Images

Todos sabemos qué es la cremación: la reducción de un cuerpo humano a huesos y cenizas. Hoy en día se realiza en hornos grandes y especiales, pero en la antigüedad se hacía en piras al aire libre, en un proceso que exigía un gran esfuerzo físico, coordinación comunitaria y exposición directa al fuego, al humo y al calor. Por todo esto, no era un acto casual. De hecho, a nivel mundial hay muy poca evidencia de cremación intencional antes del Holoceno medio (hace más de 6.000 años), y la práctica es especialmente rara entre los grupos de cazadores-recolectores.

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Science, referencia de la mejor ciencia, parece encontrar algo nuevo y muy especial en ese sentido. El estudio describe la evidencia más antigua de cremación intencional en África y, además, la pira más antigua del mundo en la que se cremaron adultos en el lugar donde se encontraban. Lo sorprendente es que este hallazgo está asociado con un grupo de cazadores-recolectores, algo que, como ya dijimos, es muy poco común, porque la cremación generalmente se asocia con sociedades agrícolas o pastoriles.

El descubrimiento se realizó en el sitio Hora 1 (HOR-1), en Malawi (en el centro-sur de África), y tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad. Para que lo dimensione bien, los ejemplos anteriores más antiguos incluyen restos humanos quemados en Australia hace unos 40.000 años, aunque sin pira construida, y en Alaska hace unos 11.500 años, donde sí existía una estructura de combustible, pero era un niño. En África, las cremaciones confirmadas previas se remontan solo a unos 3.300 años, generalmente asociadas con sociedades agricultoras o pastoriles.

La pira encontrada en Malawi contenía los restos de un adulto pequeño y delgado, posiblemente una mujer, de poco menos de 1,5 metros de altura. Los científicos creen que era de mediana edad al morir. Se encontró evidencia de que el lugar fue visitado en varias ocasiones para encender nuevos fuegos, creando lo que los investigadores llaman “espectáculos pirotécnicos” adicionales. Esto indica que no se trataba de un único evento, sino de un lugar de importancia ritual reutilizado.

Este hallazgo es valioso y raro por varias razones, explican algunos de los autores del estudio en un artículo divulgativo publicado en el medio The Conversation. Los patrones de deformación, grietas y decoloración causados ​​por el fuego mostraron que el cuerpo de esta probable mujer fue quemado con carne aún presente, en un fuego que alcanzó los 1.000 grados Fahrenheit. Los arqueólogos descubrieron además un conjunto de restos humanos quemados, agrupados en un espacio relativamente pequeño, pero rodeados por una capa de cenizas sorprendentemente extensa: tan grande como una cama de matrimonio, asemejan los autores.

Esto indica, dicen las autoras del estudio, que el fuego fue enorme y que la cremación no fue un simple ritual rápido, sino un evento cuidadosamente preparado que debió haber requerido horas de atención y mucho combustible.

“Quizás lo más sorprendente es que no encontramos evidencia de su cabeza. Los huesos del cráneo y los dientes suelen conservarse bien en las cremaciones debido a su gran densidad. Aunque no podemos saberlo con certeza, la ausencia de estas partes del cuerpo sugiere que su cabeza pudo haber sido removida antes o durante la cremación como parte del ritual funerario”, escribe el grupo científico.

¿Qué dice todo esto sobre los antiguos cazadores-recolectores de la región? Los autores creen que el estudio da una nueva perspectiva sobre cómo vivían y se relacionaban los antiguos cazadores-recolectores de la región. No vivían solo para sobrevivir, sino que también tenían prácticas sociales y rituales muy complejas, especialmente en torno a la muerte. Se sugiere que la cremación no era un acto privado ni rápido: una pira abierta requiere horas, incluso más de un día, de atención constante y gran cantidad de leña para que el cuerpo se reduzca completamente. Durante todo ese tiempo, el fuego, el humo y los olores eran visibles y perceptibles por toda la comunidad. Esto significa que todo el proceso era un verdadero “espectáculo” colectivo, donde muchas personas participaban.

Otro aspecto importante es que esta cremación sugiere que cada persona podía recibir un trato diferente al morir. En el mismo sitio de Hora 1, se han encontrado enterramientos de hombres, mujeres y niños que datan de hace 16.000 años, pero esos entierros fueron más simples y no incluían el esfuerzo de la pira. Esto plantea preguntas sobre la persona cremadas: ¿era alguien muy importante dentro de la comunidad? ¿Un familiar muy querido, un líder o alguien con un rol especial?

Finalmente, dicen las autores, este ritual muestra que la muerte de alguien podía tener un impacto duradero en la comunidad, no solo en quienes participaron directamente en la cremación, sino también en las generaciones futuras. La pira podía funcionar como un recordatorio visible del respeto y la importancia que se le daba a esa persona, y quizá de los valores y creencias de todo el grupo.

