Un fósil de 7 millones de años enciende uno de los debates más apasionantes de la evolución

El bipedalismo (caminar sobre dos patas) es una adaptación que diferencia a los homínidos (humanos y nuestros parientes extintos) de los simios vivos y antiguos. Hay una intensa e histórica discusión en el mundo de la ciencia sobre cuándo surgió exactamente, qué especies fueron los primeros bípedos y cómo se combinaba esta forma de locomoción con otras habilidades como trepar árboles.

En ese gran debate, el Sahelanthropus tchadensis es el protagonista y el gran motivo de discordia. Se trata del homínido más antiguo conocido. Vivió hace 7 millones de años y su hallazgo fue anunciado oficialmente en 2002, tras el descubrimiento de un cráneo en Chad, África. Este cráneo mostró características únicas que abrieron la discusión. Tenía caninos pequeños y no afilados, diferentes de los simios, y el foramen magnum (el agujero por donde pasa la médula espinal) situado hacia adelante, lo que sugiere que el cráneo estaba colocado sobre la columna de manera erguida, un indicio de bipedalismo. Esas señales fueron interpretadas por “un bando” como indicios de que ya caminaba sobre dos pies.

El otro bando, en cambio, cuestiona estas conclusiones. Señala que, aunque el cráneo presenta estas características, los restos de huesos de las extremidades asociados —como el fémur y los cúbitos— muestran formas y proporciones más parecidas a las de los chimpancés, lo que indicaría que Sahelanthropus también conservaba adaptaciones para trepar y moverse en los árboles. Además, argumentan que algunas de las señales de bipedalismo podrían no ser definitivas, y que la evidencia disponible no permite afirmar con certeza que este homínido practicara un bipedalismo habitual. Incluso, hay quienes aseguran que Sahelanthropus tchadensis ni siquiera era un homínido (algunos científicos lo consideran más un simio “primitivo” del Mioceno que un verdadero homínido).

Este 2026 comienza fuerte en ese debate. Investigadores de la Universidad de Nueva York han identificado en el fémur de Sahelanthropus tchadensis tres características anatómicas que solo aparecen en los bípedos. Los científicos volvieron a analizaron cuidadosamente los huesos que se conocen mediante morfo-metría geométrica 3D, comparando la forma y proporciones con chimpancés y otros homínidos. En el fémur, reportan que encontraron características propias de bípedos (tubérculo femoral, torsión, complejo glúteo). Y los cúbitos muestran forma de trepador, pero también indican que podía caminar erguido en tierra.

Para esos científicos, entonces, aunque los huesos del antebrazo parecen “simiescos”, el fémur confirma que Sahelanthropus ya caminaba sobre dos pies, siendo una de las primeras adaptaciones al bipedalismo en la línea humana. Sus conclusiones son publicadas en Science, referencia de la mejor ciencia del mundo.

Esto podría tener profundas implicaciones para la comprensión de la evolución humana. De confirmarse y de ser aceptado, significaría que el bipedalismo apareció mucho antes de que ocurriera el aumento del tamaño cerebral que caracteriza a los humanos modernos. Hasta hace unas décadas, muchos investigadores pensaban que la expansión del cerebro había sido la señal más temprana del linaje humano, pero esto demostraría que la postura erguida y la locomoción bípeda surgieron primero, marcando un cambio fundamental en la trayectoria evolutiva.

Además, todo apuntaría a que la evolución de la locomoción humana fue un proceso gradual y complejo. No se trató de un cambio brusco, sino de una transición en la que nuestros ancestros aprendieron a moverse en distintos ambientes: pasando tiempo tanto en los árboles, donde podían trepar y buscar alimento, como en el suelo, donde la postura erguida ofrecía ventajas para explorar, transportar objetos y ampliar el rango de desplazamiento.

Pero no está claro que la comunidad científica este dispuesta a cerrar este gran debate. El paleontólogo italiano Roberto Macchiarelli, quien ha sido uno de los grandes críticos de que Sahelanthropus tchadensis caminara sobre dos pies, tiene grandes reparos al nuevo estudio. En particular, al hallazgo del tubérculo femoral en el fémur. Para entender esto, hay que explicar que se trata de una pequeña protuberancia ósea situada en la parte frontal del fémur, cerca de la articulación de la cadera, que sirve como punto de inserción para el ligamento iliofemoral, uno de los ligamentos más fuertes del cuerpo humano. Este ligamento tiene un papel muy importante en el bipedalismo, pues ayuda a mantener la postura erguida y evita que la cadera se colapse hacia atrás mientras estamos de pie o caminamos, permitiendo sostener el peso del cuerpo de manera eficiente sin gastar demasiada energía.

En los simios actuales, que pasan gran parte del tiempo trepando o caminando a cuatro patas, este tubérculo no está desarrollado, porque su locomoción no requiere sostener la postura erguida.

Macchiarelli rechaza categóricamente la existencia del tubérculo femoral en el fémur del Sahelanthropus tchadensis. En un documento que envía a El País, España, ese periódico informa que el paleontólogo adjuntó fotografías del fósil original tomadas y señala que la zona donde los investigadores de la Universidad de Nueva York identifican el tubérculo está “altamente dañada e incompleta, probablemente mordida por un carnívoro y groseramente limpiada con un limpiador mecánico”. “El supuesto rasgo mágico representado por el tubérculo femoral es extremadamente variable en humanos y frecuentemente presente en grandes simios actuales”, argumenta Macchiarelli a El País. “La morfología [del fémur] y proporciones, así como numerosas características internas, son claramente similares a simios”.

Con él coincide Marine Cazenave, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, consultada por el periódico británico The Guardian. Según dijo Cazenave, la mayoría de los hallazgos muestran más similitudes con los grandes simios africanos y otros simios extintos que con homínidos bípedos. Calificó la evidencia de bipedalismo como “débil” y señaló que el tubérculo femoral tampoco resulta convincente, ya que no está directamente asociado con la marcha erguida y, además, se encuentra “muy débil” en una zona del fémur que presenta daños significativos. El debate, entonces, está lejos de cerrarse.

