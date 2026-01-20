Descubren la galaxia espiral más antigua. Habría surgido hace 11.500 millones de años

Imagen de referencia. Las barras estelares ayudan a delimitar el período en el que las galaxias pudieron surgir en el universo. Foto: Daniel Ivanov

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un equipo de astrónomos, dirigido por la Universidad de Pittsburgh, descubrió la que podría ser la galaxia espiral más antigua hasta ahora. Se trata de una estructura que, al igual que nuestra Vía Láctea, cuenta con una barra estelar, es decir, una formación lineal en su centro. Esta densa colección de estrellas y gas es clave para entender la evolución de las galaxias, pues ayuda a delimitar el período en el que pudieron surgir en el universo.

“Las barras estelares pueden desempeñar un papel en la configuración de la evolución de su galaxia al canalizar gas hacia el interior desde los confines de la galaxia, alimentando el agujero negro supermasivo en el centro y amortiguando la formación de estrellas en todo el disco estelar”, se lee en un comunicado de la Universidad de Pittsburgh.

Lea también: La NASA alista un cohete clave para Artemis II, su primer vuelo lunar tripulado en décadas

Para su estudio, los científicos se basaron en observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) y datos del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (STScI). Así, analizaron la luz de la barra estelar de la galaxia recién identificada, a la que denominaron COSMOS-74706.

Tras una confirmación del Espectrógrafo Multiobjeto para la Exploración Infrarroja (MOSFIRE) del telescopio Keck I, el equipo descubrió que COSMOS-74706 se habría originado hace aproximadamente 11.500 millones de años.

“Esta galaxia se estaba desarrollando 2.000 millones de años después del nacimiento del universo, después del Big Bang”, dijo Daniel Ivanov, principal autor de la investigación.

Los astrónomos presentaron sus hallazgos en la 247ª reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense, el pasado jueves 8 de enero. Aunque otros investigadores han presentado galaxias espirales barradas que podrían ser más antiguas, sus resultados han sido “menos concluyentes”, de acuerdo con la Universidad de Pittsburgh.

Le puede interesar: China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio, ¿para qué servirían?

“En otros casos, la luz de la galaxia se distorsionó al pasar cerca de un objeto masivo, un fenómeno conocido como lente gravitacional”, explicó la institución. La espectroscopia que se empleó para validar COSMOS-74706, agregó, es de los métodos más precisos para analizar los corrimientos al rojo de la luz.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬