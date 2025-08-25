Descubren que una familia de murciélagos tiene gestos similares a abrazos y saludos

Los investigadores tienen la teoría de que los abrazos y los saludos probablemente fortalecen los vínculos en estos pequeños grupos sociales. Foto: Marisa Tietge, Eduardo Artavia Durán y Mirjam Knörnschild

Un reciente estudio reveló un lado que no conocíamos sobre el llamado murciélago espectral (Vampyrum spectrum), un mamífero carnívoro volador que habita los bosques tropicales. Marisa Tietge, investigadora de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania), descubrió un refugio de esta especie en un árbol hueco de Costa Rica, donde instaló una cámara infrarroja para registrar su comportamiento.

Durante dos meses, Tietge y sus colegas Mirjam Knörnschild, también de la Universidad Humboldt de Berlín, y Eduardo Artavia Durán, de Manzú Conservación de Murciélagos, observaron que cuatro murciélagos usaban el refugio: una hembra, un macho y dos crías de diferentes edades. Los científicos descubrieron que los individuos de esta familia, con frecuencia, se envolvían entre sí con sus alas, como si se estuvieran abrazando.

“Diariamente, se observaron los pronunciados comportamientos de refugio social de V. spectrum, incluyendo acciones similares a abrazos e interacciones de saludo”, se lee en el artículo publicado en la revista PLOS One. “La mayoría de los murciélagos son altamente sociales, se refugian en estrecho contacto y dependen de fuertes vínculos para sobrevivir”.

Los investigadores tienen la teoría de que los abrazos y los saludos probablemente fortalecen los vínculos en estos pequeños grupos sociales, lo cual es clave no solo para las relaciones entre padres e hijos, sino también entre machos y hembras.

Pero además de estos gestos, el estudio arrojó que los machos también contribuían a la alimentación de su familia, un comportamiento que es poco usual en los murciélagos. “Nuestros hallazgos respaldan la hipótesis de que la búsqueda de presas, como forma de cuidado biparental, puede servir como método para que los murciélagos adultos hagan la transición de una dieta lechera a una carnívora, asegurando una ingesta adecuada de alimento y permitiéndoles practicar el manejo de presas grandes”, indicaron los científicos.

Del mismo modo, en su trabajo, los autores cuestionan la idea que se tiene de que la especie Vampyrum spectrum busca alimento por su cuenta, en solitario, pues registraron varios casos en los que los murciélagos salían y regresaban juntos al refugio, probablemente en una tarea colectiva de conseguir alimento. Para Tietge y sus colegas, esto es un indicio de que la estructura social y la ecología del comportamiento de este animal es más compleja de lo que creíamos.

“Nuestro análisis exhaustivo de datos observacionales mejora nuestra comprensión de la dinámica social de V. spectrum, aportando nuevos conocimientos sobre la evolución de los comportamientos cooperativos en los murciélagos”, destaca el artículo.

Por otra parte, Tietge dijo a la revista Science estos depredadores, aunque pueden morder a través de los huesos “al mismo tiempo, son muy gentiles”. Espera que esta nueva investigación pueda aportar para que las personas empiecen a percibir a los murciélagos como “complejos e inteligentes, en lugar de verlos simplemente como criaturas intocables y aterradoras”.

