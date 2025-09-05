Descubrieron un asteroide poco antes de su paso más cercano a la Tierra

Esta es una de las imágenes captadas por The Virtual Telescope Project del asteroide 2025 QD8. Foto: The Virtual Telescope Project

Un asteroide pasó a unos 218.300 kilómetros de la Tierra esta semana, pocos días después de su descubrimiento. Para hacerse una idea, esta distancia es menor a la que hay entre nuestro planeta y el Luna, el satélite natural que vemos casi todas las noches y que se encuentra a 384.000 kilómetros.

Se trata del asteroide 2025 QD8, que fue descubierto y bautizado con este nombre el 26 de agosto, apenas una semana antes de que ocurriera su paso más cercano a nuestro planeta.

Es un asteroide pequeño, de apenas 21 metros de diámetro, según la plataforma Eyes on Asteroids de la NASA. Es decir, poco más de lo que llega a medir un bus de Transmilenio de dos vagones.

Al descubrirse y trazar su órbita, los científicos notaron que tendría su punto más cercano a la Tierra pocos días después. El hecho ocurrió este miércoles, 3 de septiembre, cuando las estimaciones hablaban de menos de 0,05 unidades astronómicas (UA)

Esta es una medida utilizada en astrofísica para estimar las distancias de asteroides en el espacio. Un UA equivale a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son casi 150 millones de kilómetros. Por eso es posible establecer que el asteroide pasó a menos de 7,5 millones de kilómetros.

Pero, las estimaciones fueron mucho más precisas. Los científicos estimaron que su punto más cercano fue de 0,0014 UA, lo que significa, según Eyes on Asteroids, 218.326 kilómetros.

Por su tamaño y la distancia, no se considera un asteroide potencialmente peligroso. Desde el miércoles, el asteroide se ha alejado bastante de nuestro planeta. la estimación de Eyes on Asteroids, que permite hacer seguimiento a todos los asteroides que se monitorean gracias a diferentes proyectos científicos, actualmente se encuentra a 0,02 UA de la Tierra. Esto significa que se encuentra a unos 3 millones de kilómetros, dos días después de su mayor aproximación.

El asteroide orbita a 12,79 kilómetros por segundo y, a esa velocidad, tarda alrededor de dos años y medio en completar un giro completo al Sol. Con el cálculo de su órbita también se cree que había pasado inadvertido varias veces cerca de la Tierra y que volvería a tener una aproximación en unos 100 años.

El momento de su aproximación fue transmitido por The Virtual Telescope Project a través de su canal de Youtube y puede verlo aquí:

