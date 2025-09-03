No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las impactantes imágenes de auroras boreales rojas captadas desde el espacio

Un astronauta captó este fenómeno lumínico desde la Estación Espacial Internacional y lo publicó en sus redes sociales.

Redacción Ciencia
03 de septiembre de 2025 - 11:16 p. m.
Imagen de referencia de una aurora boreal.
Foto: EFE - ANDRZEJ JACKOWSKI
Foto: EFE - ANDRZEJ JACKOWSKI
Las auroras son un fenómeno lumínico que ocurre en el hemisferio norte (boreales) o en el hemisferio sur (australes). Ocurren porque el Sol libera constantemente partículas cargadas de luz que llegan a la Tierra y, al llegar, interactúan con los gases que se encuentran en la atmósfera de nuestro planeta.

Justamente esa interacción es la que determina los colores que podrán observarse en las auroras. Cada año, cientos de personas viajan a lugares remotos del norte o el sur del planeta para observarlas. Esto se debe a que, aunque las auroras pueden ocurrir en gran parte de los hemisferios, son observables en lugares alejados, en donde no haya luces artificiales que interfieran con el fenómeno.

El astronauta de la NASA Don Pettit, que ha viajado a la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés) para participar en diferentes misiones, publicó recientemente un vídeo de este fenómeno, pero con una característica particular.

Según Pettit, grabó esto durante su última estancia de seis meses en la ISS. “Las auroras rojas de este tamaño e intensidad son raras y ocurren dos o tres veces durante una misión de seis meses a la Estación Espacial Internacional”, escribió en su cuenta de X.

En el vídeo se aprecia una aurora que se extiende por una parte importante del hemisferio norte y en la que predomina el color rojo, con una franja verde más delgada y cercana a la superficie de la Tierra.

Estas imágenes las compartió Pettit el 30 de agosto. En su perfil de X también ha compartido diferentes fotografías tomadas desde la ISS en las que se aprecian ciudades, puestas de Sol y detalles de la Estación.

También compartió recientemente una toma de uno de los intentos de lanzamiento de Starship, la nave de SpaceX, la agencia espacial de Elon Musk.

Por Redacción Ciencia

